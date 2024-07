Pista ciclabile: iniziate le operazioni di smantellamento dei cordoli

BRINDISI - Iniziate le operazioni di smantellamento dei cordoli della pista ciclabile di viale Aldo Moro. Lo annuncia l'ex assessore (Forza Italia) Gianluca Quarta: "I frutti del costante lavoro di indirizzo politico e di intermediazione con gli uffici comunali e quelli ministeriali iniziano finalmente a cogliersi. Come preannunciato, il recente decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, compulsato dall’assessorato ai Lavori pubblici e reso possibile grazie all’intervento dell’onorevole Mauro D’Attis, consente adesso di modificare il progetto e di utilizzare il finanziamento per altre opere di mobilità sostenibile. Il tutto, senza incorrere nel danno erariale e in eventuali perdite di chance per finanziamenti futuri".

"Non sono mai stato contrario alle piste ciclabili ma solo alla loro realizzazione in arterie principali che, per conformazione, mal si attagliano a interventi come quello previsto dall’amministrazione Rossi. A riprova del favor verso la mobilità sostenibile, avevo dato mandato agli uffici di realizzare - con le risorse risparmiate dall’interruzione del precedente progetto - una nuova pista ciclabile che colleghi il quartiere La Rosa con la nuova viabilità che verrà realizzata per i Giochi Del Mediterraneo. Lascio al mio successore il compito di terminare il lavoro, con la serenità di aver ottemperato, nel poco tempo concessomi, alla promessa fatta ai cittadini dai banchi dell’opposizione e nel corso del mio mandato assessorile".

