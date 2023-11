“Plasmami, sei tu la cura”: tutto pronto per la presentazione delle nuove magliette

BRINDISI - Plasmami, sei tu la cura, è questo lo slogan stampato sulle magliette che verranno utilizzate dai ragazzi della Scuola calcio Asd San Lorenzo da Brindisi nel corso del campionato 2023-2024. La presentazione e consegna delle magliette alla Scuola Calcio Asd San Lorenzo da Brindisiavverrà martedì 14 novembre alle ore 17,00 prima di una partita amichevole organizzata presso il campetto di calcio in uso alla Asd stessa (Parrocchia San Lorenzo da Brindisi).

Sulle magliette saranno presenti anche i loghi delle due associazioni che hanno voluto fare dono delle stesse alla Asd San Lorenzo da Brindisi, quello della Fratres donatori di sangue, un'associazione di ispirazione cristiana che crede nell’importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità e, soprattutto, il logo della Cidp Italia, una associazione di promozione sociale che rappresenta le istanze dei soggetti affetti da patologie del sistema nervoso periferico di origine autoimmunitaria con particolare attenzione alla malattia rara denominata Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante (Cidp).

Le neuropatie disimmuni si curano prevalentemente con immunoglobuline, anticorpi che si estraggono dal plasma con un complesso meccanismo di lavorazione. La terapia è essenziale affinchè un paziente di neuropatie disimmuni possa continuare a camminare, continuare ad afferrare oggetti in mano senza che gli cadano, continuare ad essere autonomo nell’usare le posate per mangiare, continuare ad essere autonomo anche nella pulizia personale.

Per continuare a fare tutto ciò per un solo paziente ci possono volere anche 1000 donazioni di plasma all’anno ecco perché dobbiamo “plasmare” sempre di più ed è necessario incrementare le donazioni di plasma (serve anche per curare anemie, malattie croniche del sangue, in casi di emorragie, per gli interventi chirurgici e per i trapianti); a Brindisi si può donare presso il Centro Trasfusionale (0831 537274) e, pensate, si può donare plasma ogni 14 giorni (30 gg dalla donazione di sangue intero, massimo 20 volte l’anno) !!!