A San Michele una raccolta “plastic free” a parco Augelluzzi

SAN MICHELE SALENTINO - È in programma domenica 13 Marzo 2022, alle ore 15:30, un’iniziativa di raccolta plastica al parco Augelluzzi di San Michele Salentino, a cura di Plastic Free onlus, l’associazione che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. L’associazione, infatti, opera, a livello nazionale ed internazionale, organizzando diverse iniziative di raccolta per sensibilizzare la cittadinanza sul tema e coinvolgerla in maniera diretta. L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale, assessorato al territorio guidato da Rosalia Fumarola, con il sostegno economico di Pro Loco San Michele, Cooperativa Borgo Ajeni e aps Trullo Sociale.net. e il supporto della Protezione Civile.

“La piana di contrada Augelluzzi è un luogo veramente affascinante per la particolare presenza di muri a secco, trulli e di cappelle votive – spiega l’assessora Rosalia Fumarola. In questo fazzoletto di terra di interesse anche archeologico, abbiamo il prezioso parco Augelluzzi che ancora ad oggi custodisce la nostra sempre più rara macchina mediterranea. Per questo motivo credo sia importante, sensibilizzare giovani e adulti, a un maggiore rispetto del nostro patrimonio. La bellezza è vicina ed è in casa nostra e per questo motivo che dobbiamo averne cura, evitando di inquinare e sporcare l'ambiente con atteggiamenti incivili.”

Il pomeriggio sarà dedicato alla raccolta dei rifiuti di plastica abbandonati lungo la strada parco e all’interno dello stesso. Il raduno è previsto alle ore 15.30 a parco Augelluzzi (sarà possibile parcheggiare le automobili presso la masseria antistante). L'itinerario prevede due percorsi: i partecipanti saranno divisi in due gruppi che percorreranno tutta la zona Augelluzzi e termineranno nel punto di partenza, il parco. La raccolta non sarà mirata solo alla plastica ma ad ogni tipo di rifiuto si trovi, esclusi i rifiuti pesanti e pericolosi. L'associazione provvederà a fornire i partecipanti di guanti, pinze, buste e gadget. In caso di minorenni, questi dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dai genitori.

Per partecipare all’iniziativa di San Michele Salentino è necessario iscriversi attraverso la piattaforma al seguente link. Per tutte le informazioni contattare Luigi (referente Plastic Free) al numero 3272043672. In caso di maltempo l’evento sarà spostato a data da destinarsi.