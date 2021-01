Plastic Free, volontari organizzano raccolta rifiuti: cittadini invitati

FASANO - Così come gli inquinatori continuano a deturpare indisturbati il territorio, per fortuna c'è anche chi, invece, l'Ambiente cerca di salvarlo. Come l'associazione Plastic Free che per sabato 30 gennaio ha organizzato una raccolta di rifiuti nel polmone verde della frazione collinare della Selva. Evento organizzato in collaborazione con Pugliavventura, associazione Proselva, Gial Plast Srl, Flowe Ita e con il Patrocinio del Comune di Fasano.

"Ripuliremo tutto il tratto panoramico della via delle giritoie, partendo da Hotel Miramonti percorrendo gli 8 tornanti con vista mozzafiato su tutta la Piana degli ulivi monumentali d'Egnazia, fino ad arrivare a valle nei pressi dell'ingresso dello Zoo Safari, il più grande d'Europa", si legge nella nota di presentazione dell'evento che invita i cittadini a partecipare.

Programma

Ritrovo alle 8.30 presso ingresso Hotel Miramonti; partenza ore 9 dall'Hotel Miramonti; rientro ore 12 con tutta la raccolta e foto di gruppo ingresso Zoo Safari.

L'iniziativa si svolgerà nel massimo rispetto delle norme anticovid: registrazione online obbligatoria per tracciabilità https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/30-gen-selvadifasano/; mascherine obbligatorie; Gel disinfettante; distanziamento min. 2 metri. Partenza lungo i tornanti panoramici e successiva attività di pulizia a gruppi. Guanti e sacchi saranno forniti. In caso di maltempo verrà rimandata a data da destinarsi.

Plastic Free

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 330 referenti in tutt’Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica.



Non solo online, Plastic Free, infatti, è impegnata su più progetti, dalla raccolta nelle spiagge e città al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic Free Walk al Plastic Free Diving.