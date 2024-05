Pneumologia: congresso scientifico a Brindisi in due giornate

BRINDISI - L’interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà nelle patologie respiratorie è il tema al centro di un congresso organizzato dall’Uoc di Pneumologia dell’ospedale Perrino, diretta da Eugenio Sabato, referente scientifico dell’evento che gode del patrocinio della Asl, dell’Ordine dei Medici e di quello dei Farmacisti.

I lavori si svolgeranno venerdì 3 maggio e sabato 4 maggio al Best Western Hotel Nettuno: le relazioni saranno precedute dagli interventi del direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, del direttore sanitario, Vincenzo Gigantelli, del presidente dell’Ordine dei medici, Arturo Oliva, del presidente dell’Ordine dei farmacisti, Antonio Di Noi, della presidente dell’Aipo (Associazione italiana pneumologi ospedalieri) Maria Aliani, e del presidente della Provincia, Toni Matarrelli.

“La Pneumologia di Brindisi - spiega Eugenio Sabato - è in grado di garantire tutte le prestazioni che una pneumologia ospedaliera può offrire: dalle patologie ostruttive, Bpco e asma fino al FeNo, il test di provocazione bronchiale alla metacolina, le fibrosi polmonari, le patologie neuromuscolari, come la Sla, gestendo pazienti con tracheostomia, in ventilazione polmonare e Peg anche in collaborazione con la Neurologia e l’Endocrinologia. Gestiamo i pazienti politraumatizzati, che in questo periodo purtroppo sono tanti, posizionando drenaggi per Pnx e versamenti pleurici massivi. Abbiamo implementato la diagnostica per il carcinoma polmonare effettuando biopsie endobronchiali attraverso la broncoscopia e l'Ebus e le biopsie transtoraciche mediante supporto ecografico”.

Dall’offerta di prestazioni della Pneumologia brindisina si partirà per affrontare quello che è il tema del congresso, approfondendo l’approccio multidisciplinare necessario al trattamento di molti casi. In collaborazione con il reparto di Radiologia vengono effettuate le biopsie polmonari Tcguidate, le broncoscopie virtuali e la quantificazione dell'enfisema. In questo solco, la direzione generale Asl ha sottoscritto una convenzione con la Chirurgia toracica di Taranto che consente di ricoverare e operare in tempi brevissimi i casi di tumore e non solo. In alcuni casi il personale della Chirurgia toracica è ospitato nelle sale operatorie brindisine per effettuare piccoli interventi come le toracoscopie. Il reparto di Pneumologia del Perrino, inoltre, è sede formativa della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato respiratorio dell’Università di Bari.

“Siamo arrivati al Perrino nel 2018 - aggiunge Sabato - e da allora abbiamo riscoperto l'importanza dell'interdisciplinarietà e della multidisciplinarietà: per questo, in questa occasione sono state chiamate molte figure che lavorano in altri reparti del Perrino come cardiologi, neurologi, internisti, radiologi e chirurghi toracici. Questo congresso è un momento importante per la nostra comunità medica in cui condividere conoscenze esperienze e innovazioni nel campo della pneumologia: tubercolosi, carcinoma polmonare, fibrosi polmonare, Bpco, asma, sindrome bronchiectasica, Osas”.

All’evento interverranno professionisti da varie sedi universitarie e ospedaliere italiane fra cui anche il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta.

