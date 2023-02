"Pnnr e fondi europei, un'opportunità per lo sviluppo locale": incontro a Erchie

ERCHIE - Il 28 febbraio presso l’Aula consiliare del vecchio municipio, in via della Libertà a Erchie, si svolgerà un incontro pubblico su "Pnnr e fondi europei, un'opportunità per lo sviluppo locale. L'amministrazione condivisa come via per la crescita sostenibile". La cittadinanza è invitata a partecipare. L’evento è promosso da ConTatto Aps, On! Impresa Sociale, Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Unisalento, in collaborazione con il Comune di Erchie.

Sarà l’occasione per confrontarsi con Paolo Pezzana, professionista esperto del settore e i docenti universitari Piergiuseppe Ellerani e Salvatore Rizzello, su idee nuove e buone prassi, per supportare la nascita di percorsi innovativi nel contesto locale. Al termine degli interventi sarà proposta una dinamica partecipativa con la metodologia “World Cafè”.

Da quanto si legge in una nota inviata dall'amministrazione l’iniziativa nasce per incentivare la riflessione sul tema dell’accesso ai finanziamenti per lo sviluppo dei territori e il Pnnr, oltre a voler stimolare processi di Amministrazione condivisa e la collaborazione tra i partner di potenziali progetti futuri. La partecipazione degli enti pubblici, attività commerciali, associazioni culturali, di categoria e di tutte le organizzazioni pubbliche e private, sarà essenziale e apporterà grande valore in questi tempi di crisi ambientale ed economica per il Paese e le sue città.

Per consentire una logistica più agevole, si invitano i cittadini a iscriversi all’evento tramite il seguente link: https://con-tatto.net/evento-pnrr-e-fondi-europei/