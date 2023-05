Pnnr, a San Pietro nascerà un asilo nido. Progetto da oltre 2 mln di euro: pubblicata gara

SAN PIETRO VERNOTICO – Un asilo nido comunale nella ex sede della biblioteca Ninetto Melli di San Pietro Vernotico, già sede in passato di istituto scolastico. Costruito di sana pianta previa demolizione dell’immobile già esistente. Un asilo di ultima generazione a misura di bambini, immerso nel verde con centro mensa all’interno. Ma soprattutto nuovo. E’ questo uno degli ultimi progetti messi a gara dall’amministrazione Rizzo nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il progetto prevede oltre alle sezioni e servizi igienici, anche una “zona sonno” per ogni sezione, un locale medico, mensa con cucina e dispensa e uffici. Ad agosto scorso erano state pubblicate le graduatorie relative agli Avvisi pubblici riguardanti asili nido e scuole dell’infanzia, con i progetti di investimento finanziati con le risorse europee Next Generation Eu stanziate nell’ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d’istruzione del Pnnr. Il progetto presentato dall’amministrazione Comunale di San Pietro Vernotico, per un importo complessivo di 2.358.900 euro, era stato ammesso con riserva al finanziamento.

“I chiarimenti alle riserve sono stati forniti dall’Ente all’unità di Missione in data 16.09.2022, con nota del Ministero dell’istruzione – Unità di Missione per il Pnrr datata 26.10.2022, Prot. N. 90853, acquisita agli atti dell’ente in data 28.10.2022, Prot. N. 28464, è comunicato lo scioglimento della riserva e l’ammissione al finanziamento”.

Il 5 maggio scorso, quindi, è stata pubblicata la gara di aggiudicazione dei “Lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico da destinare ad asilo nido comunale al viale Degli Studi angolo via S. Antonio angolo Via Parenzo – Pnrr: Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 – Importo finanziato € 2.358.900,00” – Importo totale intervento 2.358.900 euro. Il totale dell’appalto è di 1.860.762,37. La scadenza di presentazione delle offerte è prevista per il 22 maggio prossimo, l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro il 31 maggio.

Qui l'iter procedurale Delibera approvazione progetto

"L’Avviso pubblico 48047 del 2/12/2021 Missione 4 “Istruzione e ricerca” ha la finalità di far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. Sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia".

Buone notizie, quindi per il territorio di San Pietro Vernotico, carente di un asilo nido comunale. L’immobile nascerà al posto dell’edificio che oggi ospita la sede della Protezione civile e la ex biblioteca Melli. E che come già detto è già stato sede di “scuola elementare”.