Pnrr, 21 milioni di euro per la discarica di Autigno, Bruno: “Svolta attesa da anni"

BRINDISI - C’è anche la discarica di contrada Autigno a Brindisi tra i primi 6 siti pugliesi beneficiari del finanziamento da 44 milioni di euro del Pnrr. Il più ingente, tra i finanziamenti, visto che alla sola discarica brindisina andranno ben 21 milioni. A renderlo noto Maurizio Bruno, presidente del Comitato regionale permanente della Protezione civile e Consigliere Regionale della Puglia, gruppo consigliare Pd.

"E’ una svolta fondamentale e attesa per troppo tempo dalla nostra città capoluogo. La discarica di Autigno è infatti chiusa da ormai sei anni, dopo più di tre anni di sequestro per la contaminazione della falda acquifera".

"Percolato ovviamente nocivo che, anziché essere accumulato e fermato in superficie, ha purtroppo attraversato il terreno, finendo appunto in falda. Da allora la discarica Rsu Nubile ha bisogno di essere rimessa in sesto e l’area bonificata. Mancavano i fondi necessari per farlo. Adesso ci sono. Grazie al Pnrr e all’impegno che abbiamo profuso in Regione affinché tale emergenza fosse finanziata e subito, il problema economico può dirsi del tutto superato".

"Ora bisogna solo mettersi al lavoro, non sbagliare nulla, non attendere oltre e rimettere finalmente in moto un sito fondamentale non solo per tutta la comunità brindisina, ma per l’ambiente, i costi, la salute e la sicurezza di tutti.