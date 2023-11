Pnrr, Avviso pubblico per l’ammodernamento dei frantoi oleari pugliesi

La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia, ha approvato con Dds n. 478 del 27/10/2023, l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento della sottomisura “Ammodernamento dei frantoi oleari”, attivata sui fondi del Pnrr e finanziata dall’Unione Europea – Next Generation Eu.

Azioni ammissibili

Sono ammesse a finanziamento le spese per la sostituzione di impianti obsoleti preesistenti con impianti di molitura ed estrazione a “2 o 3 fasi” e/o l’ammodernamento di questi ultimi, attraverso la sostituzione o l’acquisto di macchinari, nonché interventi edili ed affini esclusivamente funzionali all’installazione degli stessi. Ai fini dell’effetto incentivante, all’atto della presentazione della domanda di sostegno il beneficiario non deve aver già dato inizio ai lavori.

Beneficiari

I beneficiari sono le aziende agricole e le imprese agroindustriali, ivi incluse le loro associazioni e cooperative, titolari di frantoi oleari, che effettuano estrazione di olio extravergine di oliva, iscritte nel Portale dell’olio di oliva del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian), secondo le disposizioni di cui ai decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari del 10 novembre 2009, n.8077, e del 23 dicembre 2013, n.16059, che hanno compilato il registro telematico di carico/scarico olio e sono in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali di che trattasi.

Il beneficiario deve risultare come impresa attiva nella trasformazione dei prodotti agricoli di cui sopra e nel caso di aziende agricole, agricoltore in attività che realizza gli interventi di cui al presente avviso, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell’immobile funzionale alla suddetta attività di estrazione (frantoio oleario) in cui ricade la realizzazione dell’intervento.

Entità finanziamento

La dotazione finanziaria attribuita alla Regione Puglia per la realizzazione della Sottomisura, come stabilito dal Dm 53623/2023, è complessivamente pari ad euro 27.418.105,01. Costo totale minimo del progetto: euro 80.000. Costo totale massimo del progetto: euro 1.500.000.

Scadenza

Le richieste di accesso al portale Sian e l’abilitazione alla compilazione delle DdS dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2023. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Il termine ultimo di acquisizione delle DdS è fissato alla data del 15 gennaio 2024. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno ritenute ricevibili.

Le DdS dovranno essere rilasciate esclusivamente tramite portale Sian e dovranno essere corredate obbligatoriamente della documentazione prevista dall’avviso pubblico.

"Con questo avviso pubblico destiniamo oltre 27 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza al miglioramento tecnologico e strutturale degli impianti pugliesi destinati alla produzione di olio extravergine di oliva, il nostro oro verde. Come richiesto dalla Misura del Pnrr denominata “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare M2C1 – I 2.3” – afferma l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia – puntiamo a coniugare una gestione più oculata, sostenibile ambientalmente e energeticamente dei nostri frantoi, con un ammodernamento tecnologico della produzione dell’olio extravergine d’oliva, a tutela anche delle qualità organolettiche di un prodotto fondamentale nella Dieta Mediterranea. L’attuazione del Pnrr, secondo le tempistiche previste dalla Commissione europea, è un impegno che deve vedere tutti coinvolti, dall’Istituzione regionale a tutti i soggetti della filiera, in piena sinergia con il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”.

Le risorse economiche rese disponibili attraverso l’Avviso della Regione Puglia sono da destinare alla sostituzione di impianti obsoleti preesistenti con impianti di molitura ed estrazione a “2 o 3 fasi” e/o all’ammodernamento di questi ultimi, attraverso la sostituzione o l’acquisto di macchinari, nonché interventi edili esclusivamente funzionali alla loro installazione.

L'obiettivo è di migliorare il processo produttivo, ridurre/eliminare la generazione di rifiuti, favorire il riutilizzo dei sottoprodotti a fini energetici nel processo di trasformazione dell’olio d’oliva, settore strategico per l’industria agroalimentare italiana, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare un calo significativo della produzione. L’ammodernamento dei frantoi esistenti attraverso l’introduzione di macchine e tecnologie che migliorino le performance ambientali dell’attività di estrazione dell’olio extravergine di oliva porterà anche al miglioramento della loro qualità e ad un generale incremento della sostenibilità dell’intera filiera olivicolo-olearia.