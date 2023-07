Pnrr, San Michele Salentino: finanziamento di 550mila euro per la fogna bianca

SAN MICHELE SALENTINO - Nuovo finanziamento del Pnrr per San Michele Salentino. Il Ministero dell'Interno ha destinato 550mila euro per la realizzazione di opere di collegamento dei tronchi delle acque piovane in alcune zone del centro. Ancora una volta, ha prevalso la strategia voluta dall'Amministrazione comunale di preparare dei progetti esecutivi da candidare per il finanziamento.

“Stiamo lavorando costantemente per ottenere finanziamenti che contribuiranno a migliorare la vivibilità di San Michele Salentino”, spiega il sindaco Giovanni Allegrini. “Per questa pianificazione, che aiuterà a mitigare il problema degli allagamenti in alcune zone del paese, avevamo ricevuto un finanziamento destinato alla redazione del progetto esecutivo. Un’intuizione politica che facilita il lavoro amministrativo e consente di avere sempre il massimo da un punto di vista tecnico. Ringrazio gli uffici comunali per l’attenzione che dimostrano rispetto alle indicazioni del sindaco e della giunta”.

Nel caso specifico, la progettazione riguarda gli interventi finalizzati al completamento della rete pluviale esistente nell'area urbana, situata circa a Nord-Est del centro cittadino, che risulta essere una delle zone maggiormente interessate da fenomeni di allagamento durante eventi meteorici intensi.

Gli interventi previsti in questo progetto consistono nel prolungamento di alcuni collettori delle acque bianche esistenti, al fine di accelerare il drenaggio delle acque meteoriche che defluiscono su strade ancora prive di sistemi di griglie e caditoie. In particolare, saranno interessate dai lavori le seguenti vie: P. Badoglio, G. Leopardi, G. Garibaldi, Suez, Don Spina, Don Minzoni e Bellini.