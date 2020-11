Morte a bordo di nave Vespucci: una poesia in memoria di Alessandro Nasta

BRINDISI- “È il volo della cresima, la mia confermazione, non altro che l'ennesima salita e discensione”: si apre con questi versi la delicata poesia “L’aquilone e il campanile” vergata dal militare Ugo Annese di origini baresi, e dedicata al nocchiere di Brindisi Alessandro Nasta venuto a mancare all’affetto della sua famiglia e degli amici il 24 maggio 2012, a soli 29 anni. Il ricavato della vendita di poesie sarà devoluto alla onlus “Lega del filo d’oro” che da 50 anni assiste, educa, riabilita e reinserisce i bambini e le persone sordocieche.

“L’aquilone e il campanile” fa parte della raccolta “Non c’è di che” pubblicata qualche giorno fa e sulla copertina è riportato il dolce e timido sorriso del Sottocapo nocchiere di III ^ classe della Marina militare italiana, Alessandro Nasta, il figlio di mamma Marisa e papà Piero che non è mai più tornato a casa dopo un volo di 15 metri di altezza dall’albero di maestra della nave scuola Amerigo Vespucci. Era a 40 miglia Nord da Civitavecchia, il nocchiere Nasta, a manovrare la vela il 24 maggio di otto anni fa. Poi la telefonata del comandante della nave Vespucci alla famiglia, “Alessandro è caduto, è grave perché ha battuto la testa e lo stanno portando al Gemelli di Roma”. Ma il sottocapo nocchiere di III ^ classe della Marina militare italiana, Alessandro Nasta, morirà sull’elicottero che lo trasportava verso l’ospedale.

“Ho appreso la storia di Alessandro Nasta tramite facebook – dice Ugo Annese, attualmente militare in aspettativa – conosco Emiliano Boi (amico fraterno di Alessandro Nasta) che si è speso tanto per questa vicenda. Un tam tam continuo se serve a non far morire questo caso”.

Il caso del nocchiere Alessandro Nasta

Il 16 marzo 2015 iniziò il processo per omicidio colposo a carico degli ufficiali della Marina militare italiana, a seguito della conclusione dell’indagine sulla morte del nocchiere Nasta, condotta personalmente per due anni dal gup Gianfranco Amendola, con l’intervento dell’Ispettorato del lavoro e con sequestro di atti, perizie ed interrogatori.

In aula, nel tribunale di Civitavecchia, a essere processati l'allora ammiraglio Giuseppe De Giorgi, l'ex capo di stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli e l'ammiraglio Bruno Branciforte, capo di stato maggiore della Marina dal 2010 al 2012. Un processo che da allora mamma Marisa, papà Piero e l’altra figlia Francesca affrontano con la rabbia nel cuore. Un processo, quello sul caso Nasta, che ha destato l’attenzione dei media nazionali e soprattutto di Radio Radicale che ha sempre trasmesso in diretta ogni udienza. Un processo in cui la parola fine sarà apposta il 14 dicembre 2020.

Sulla poesia “L’aquilone e il campanile”

“Questa poesia ha un valore commemorativo, come la copertina. Ammetto che inizialmente doveva essere un disegno di un’amica ritrattista – dice Ugo Annese, autore della poesia e della raccolta ‘Non c’è di che’-.

“Ma quando ho avuto l’autorizzazione dei genitori di Alessandro, ho deciso di mettere la sua foto perché la tragedia mi ha profondamente toccato e volevo ricordare un collega che ha perso la vita in servizio – prosegue il militare in aspettativa-. La storia di Alessandro è diversa da tante altre della Marina militare, ho dovuto prendere la mia posizione – dice con tono sicuro e determinato Ugo Annese.

“Questo ragazzo ha perso la vita in nome della tradizione, non era stata applicata la misura di sicurezza, è morto in servizio. Non perché aveva la testa tra le nuvole, o perché ha avuto un comportamento avventato. Nulla di tutto questo. È successo a lui come sarebbe potuto succedere a chiunque e quello per cui si batte la famiglia Nasta- Tolardo è che una simile tragedia non possa mai più verificarsi”.

E fiduciosi che oltre a una giustizia divina, esista anche quella terrena, proponiamo per intero la poesia dedicata alla memoria del sottocapo nocchiere di III ^ classe della Marina militare italiana, Alessandro Nasta, che possa stringere in un caldo abbraccio quei genitori che ancora oggi, dopo otto anni, non hanno la pace nel cuore.

L'aquilone e il campanile

È il volo della cresima,

la mia confermazione,

non altro che l'ennesima

salita e discensione;

che dire dell'altezza...

che dire dell'ascesa...

lassù solo la brezza

né domita né arresa;

perché comanda l'aria...

un soffio e non la mano

fugace e abdicataria

e tesa spesso invano;

sotteso a quelle corde,

io fermo in sospensione

con l'animo discorde

su quella proiezione;

mi sento come cinto

da un alito di pace,

ma poi è folata e a istinto

improvvida e rapace;

e odo le campane

ben oltre il vento forte,

sì appresso, sì lontane,

e avverto la mia sorte;

mi scuoto e sbalzo appena,

nessuno in mio soccorso,

già: è come l'altalena

che vibra sul mio dorso;

un salto a schiena dritta,

un colpo di pugnale,

è l'urto di una fitta

malevola e fatale;

eppure la mia vela,

o concava o convessa,

di stoffa oppur di tela

è sempre lei la stessa

cucita per durare

e gonfia per l'orgoglio:

in alto, in cielo e in mare,

sull'onde e sullo scoglio;

ho svergolato ancora

sì, e prima della resa,

che vada alla malora

la fine più inattesa!

Disteso lì supino,

e in lacrime gli astanti,

pensavo al mio destino

e ai più recalcitranti

tra i sogni miei dimessi,

riposti e poi svaniti,

se all'ombra più sconnessi,

al sole più sbiaditi;

riverso sulla chiglia

vedevo i tanti amici,

mia Madre e la Famiglia

fra liete ore felici;

e dopo una carezza

più calda: è lo scirocco...

però in quel campanile

c'è un ultimo rintocco.