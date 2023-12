Poesie e componimenti per Giulia Cecchettin dal "Marzolla" di Brindisi

Pubblichiamo di seguito poesie e pensieri delle studentesse del liceo classico di Brindisi "Benedetto Marzolla" dedicate a Giulia Cecchettin e alla sua vicenda.

Non temere mamma, mi vuole bene davvero. / Non temere mamma, mi riempie di regali e attenzioni. /Non temere mamma, è un ragazzo serio e diligente./ Non temere mamma, lui mi fa sentire sempre al sicuro./ Non temere mamma, dice che sono la persona più importante che ha./Non temere mamma, ha abbandonato tutti i suoi amici pur di rimanere solo con me./ Non temere mamma, mi scrive messaggi ossessivamente perché ha piacere di sentirmi./ Non temere mamma, quando non sono con lui mi videochiama sempre perché ha voglia di vedermi./ Non temere mamma, mi ha isolata dal resto del mondo perché diceva che non gli dedicavo abbastanza tempo, adesso ci vediamo ogni giorno, tutto il giorno./ Non temere mamma, l’altro giorno mi ha urlato contro ma era colpa mia, non ho risposto subito ai suoi messaggi./Non temere mamma, mi ha tirato uno schiaffo ma era colpa mia, io l’ho fatto innervosire./ Non temere mamma, mi ha espresso sinceramente le sue scuse piangendo perché era dispiaciuto e io gli credo, mamma./ Non temere mamma, dopo qualche giorno dalle sue scuse mi ha tirato un pugno, adesso ho l’occhio violaceo ma tranquilla, mamma, dopo si è subito scusato./ Non temere mamma, è solo un momento no tra di noi, io e lui ci amiamo infinitamente./ Non temere mamma, domani ci vediamo per parlare riguardo la nostra situazione./ Non temere mamma, vuole solo chiarire./ Ho paura mamma, sta alzando la voce un po’ più del solito./ Ho paura mamma, mi ha colpito un po’ più forte del solito adesso./Ho paura mamma, lui non si ferma e io grido dal dolore ma lui, lui non sembra dispiacersi./Ho paura mamma, respiro a fatica e la vista si sta offuscando./ Ho paura mamma, non so dove mi sta portando./Ho paura, mamma, non riesco più a difendermi.

Addio, mamma, avevi ragione tu.

Vittoria Savina

Gocce

di rosso

liquame

di livido

oltraggio.

Le sue

bestiali

umane

dita

sul mio corpo

di fango.

L'aria tra le mie labbra

sussulti di

terrore,

voce di piombo

soffocata dal

dolore.

Occhi selvaggi

di normale apparenza,

mosche che ronzano attorno

alla mia testa.

Voci dal cielo,

sussurri di morte.

Infangato,

umiliato,

l'orgoglio di molte.

Quel ragazzo

le mosche non le ha toccate,

è andato più giù.

Una,

due,

mille e poi

un milione.

Numeri,

cifre,

soltanto parole.

Nomi d'inchiostro,

su carta velina.

Lacrime pallide

di sfuggente

gabbia fina.

Figlie di madri,

madri di figlie,

sorelle,

compagne,

volti di mille.

Vittime dette,

colpevoli fatte,

dal corpo violato

d'un cancello spezzato.

Urla di dolore,

di disperazione,

facciamo la pace,

ma sopprimiamo l'amore.

Ascoltiamo voci,

racconti,

fatti.

Ascoltiamo la voce

di tanti.

Ascoltiamo voci

di tremori costanti,

sogni infranti,

voci pronte a dimenticare,

ma che non lo possono fare.

Sofia Masi

Cara Giulia, dove sei? Cosa fai? Come stai? Che assurdità farti ora queste domande... Come se potessi rispondere... Eppure, nel susseguirsi di giorni freddi e angoscianti, tutti noi abbiamo sperato in una tua risposta, mentre eravamo in attesa di notizie e soprattutto in attesa del tuo ritorno... Posso solo immaginare il dolore di quegli attimi, le tue lacrime e la dolorosa rassegnazione, nel momento in cui hai capito di essere tu, proprio tu, l'ennesima anima distrutta da un "uomo"... un uomo che chissà quante volte aveva detto di amarti... Eri così solare, dolce, creativa, appassionata . Ti piaceva leggere, disegnare, scattare foto e, dopo tanti sacrifici, eri anche pronta a raggiungere il traguardo della laurea. Stavi per entrare nel pieno di quella vita che invece ti è stata strappata... Adesso corri, Giulia, corri veloce e sii felice, al sicuro, tra le braccia della tua mamma! Nessun mostro potrà più farti del male... e ti assicuro che quaggiù nessuno ti dimenticherà mai, perché hai lasciato un segno indelebile, che resterà sempre nel cuore di tutti.

Agnese De Mauro e Caroline Pratley