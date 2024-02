Commissione pari opportunità: "Nuovo regolamento frutto del nostro lavoro"

BRINDISI - La commissione pari opportunità del Comune di Brindisi rivendica la primogenitura del nuovo regolamento sulla composizione della medesima commissione protocollato nei giorni scorsi dal presidente del consiglio comunale Gabriele Antonino, “lasciando intendere che si tratta di un lavoro eseguito dal suo stesso ufficio”. La nota polemica è contenuta in un comunicato a firma delle componenti della commissione (Anna Maria Calabrese, Belinda Silvestro, Tea Sisto, Carmela Lomartire, Livia Dell’Anna, Rosella Gentile, Maria Concetta Malorzo, Anna Cavaliere, Valeria Puca), che fu costituita durante l’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Rossi.

Le componenti della commissione ricostruiscono l’iter del nuovo regolamento. “I primi di maggio 2023, la commissione pari opportunità del Comune di Brindisi, dopo aver scontato i passaggi burocratici interni – si legge nel comunicato - ha consegnato il nuovo regolamento della commissione stessa presso l’ufficio di presidenza dell’amministrazione Rossi”.

L’articolo 2 amplia le componenti: sette designate dalla conferenza dei capigruppo, sulla base delle segnalazioni pervenute dai gruppi consiliari- quattro di maggioranza e tre di minoranza; ulteriori sette componenti delle quali almeno cinque donne, designate previo colloquio dalla conferenza dei capigruppo sulla base delle candidature complete di curriculum vitae, da cui si evinca l’impegno nelle tematiche inerenti le pari opportunità e provenienti dalle associazioni e principalmente tematiche inerenti al contrasto alla violenza di genere, ai diritti Lgbt +, alle pari opportunità nel mondo del lavoro e nella scuola.

“Con il cambio dell’amministrazione a fine maggio 2023 – si legge ancora nel comunicato - il regolamento è stato nuovamente consegnato all’ufficio di presidenza con il quale si è concordato l’inclusione di una componente che avesse a che fare con il mondo delle disabilità. Il 6 ottobre ottobre 2023 il suddetto regolamento è stato presentato in conferenza dei capigruppo”.

“Oggi – fa sapere la commissione - veniamo a sapere da una nota social, che il presidente del consiglio ha protocollato il regolamento lasciando intendere che si tratta di un lavoro eseguito dal suo stesso ufficio”. Il post in questione è stato pubblicato lo scorso 20 febbraio da Gabriele Antonino, sul suo profilo Facebook.

La commissione rivendica che il regolamento è frutto “del lavoro prodotto dalla Commissione che per altro è tutt’ ora in carica. Né la presidente, né le commissarie sono state informate nonostante vari tentativi di contatto che purtroppo non hanno avuto riscontro”.

“La commissione pari opportunità rimane sempre disponibile a fornire qualsiasi chiarimento e supporto ai consiglieri e alle consigliere comunali che dovranno discutere e approvare il suddetto regolamento”.

