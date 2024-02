Parcheggi in città: scoppia la polemica contro l'aumento di pass residenti e tariffe

BRINDISI – Aumenta il costo dei pass residenti e aumentano le tariffe orarie per la sosta sulle strisce blu, sia in centre che in periferia. E’ quanto previsto dalla proposta di piano industriale 2024-26 della Brindisi Multiservizi che stamattina (mercoledì 21 febbraio) è stata consegnata in conferenza dei capigruppo. Il documento dovrà essere discusso in consiglio comunale, previa approvazione di delibera di giunta.

Le nuove tariffe

Nel documento si fa riferimento al fatto che i vicini capoluoghi di provincia di Taranto e Lecce prevedono tariffazioni complessivamente più elevate rispetto a quelle del Comune di Brindisi. Ad esempio nel Comune di Lecce il costo dell’abbonamento per l’intera giornata (nelle aree ove è previsto) parte da un minimo di 40 euro mensili per arrivare a 80 euro mensili, mentre nel Comune di Brindisi ammonta a 220 euro annuali. Nel Comune di Taranto la sosta a pagamento è continuativa, senza interruzione pomeridiana come invece nel Comune di Brindisi.

La società in house del Comune di Brindisi propone di aumentare il pass residenti da 70 euro a 300 euro (quasi 500 euro per la seconda auto). Poi: la zona rossa, che sarà ampliata ai corsi, costerà 1,50 €/h per la prima ora e 2,50 €/h per le ore successive alla prima; le altre zone del centro passeranno da 1,00 €/h ad 1,30 €/h; in periferia, dove adesso di paga 0,50 €/h, il costo del parcheggio verrà raddoppiato ad 1,00 €/h.

Pd: "Impatto significativo su famiglie e commercianti"

In attesa che l’esecutivo si esprima con apposita delibera, monta la polemica politica. Oreste Pinto, delegato al commercio della segreteria cittadina Pd Brindisi, boccia su tutta la linea le nuove tariffe. “È comprensibile - afferma Pinto - che le amministrazioni locali debbano bilanciare i propri conti, ma occorre considerare che, in un contesto economico già di per sé complesso, un tale incremento delle tariffe avrà un impatto significativo non solo sulle finanze delle tante famiglie residenti in centro ma anche sui commercianti. Infatti l'aumento del costo orario pare rappresentare un vero e proprio regalo ai centri commerciali ed alla grande distribuzione esistente nella prossima periferia. Per non parlare del nuovo costo del pass per lavoratori, anche questo salito alle stelle”.

“Mi aspetto che il Comune di Brindisi – prosegue Pinto - fornisca una chiara spiegazione riguardo alle ragioni dietro questa decisione e se ci siano progetti o miglioramenti correlati che giustifichino l'aumento delle tariffe. Mi sembra ovvio che non sia sufficiente disegnare le nuove zone rosse, arancioni, blu e verdi per garantire ai cittadini ed ai commercianti servizi che legittimino tali aumenti”. Pinto invita infine l’amministrazione comunale a “coinvolgere attivamente i cittadini nel processo decisionale, garantendo una partecipazione democratica e un dialogo aperto sulla gestione delle risorse pubbliche”.

Rossi: "Con il centrodestra più tasse per tutti"

Anche il consigliere comunale Riccardo Rossi (Brindisi Bene Comune, Alleanza Verdi e Sinistra) critica le nuove tariffe. “Ancora una volta il centrodestra a livello locale così come il Governo Meloni - afferma l’ex sindaco - smentisce le promesse elettorali: non metteremo le mani nelle tasche dei cittadini. Una volta al Governo si fa esattamente il contrario. Si aumenta l'addizionale Irpef comunale del 50 percento ed adesso si incrementano a dismisura le tariffe dei parcheggi. Il tutto per non aver voluto inserire la tassa di imbarco aeroportuale provocando una voragine nel bilancio del comune”.

“A dicembre, in sede di approvazione del bilancio – prosegue Rossi - ci fu detto dal sindaco Marchionna che la Bms avrebbe predisposto un piano innovativo basato su nuove tecnologie per incrementare gli incassi dei parcheggi. Oggi abbiamo visto in cosa consiste l'innovazione: incremento del 30 per cento in centro e raddoppio in periferia del costo orario, e incremento del 500 per cento dell'abbonamento annuale”.

“Risanare i conti in questo modo è facile – sostiene ancora Rossi _ anche la mia amministrazione avrebbe saputo farlo, ma abbiamo invece mantenuto inalterate le tariffe incrementando solo quella del parcheggio presso l'aeroporto”.

Rossi invita sindaco e giunta “a ritirare questa proposta e procedere con un bilancio che non può essere solo fatto di nuove tasse e balzelli per i cittadini”. “Cittadini che ogni giorno scoprono di essere stati presi in giro da chi ha raccontato cose non vere e oggi non ha alcuna idea su come gestire il comune se non: tasse per tutti”.

