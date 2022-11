Teatro Verdi: valanga di critiche dopo il flop del musical. La Fondazione: “Noi parte lesa”

BRINDISI - Diventa un caso lo spettacolo “The Greatest Showman. Il musical”, andato in scena domenica sera (13 novembre) nel Nuovo teatro Verdi di Brindisi. L'evento ha fatto imbestialire gli spettatori, andati a teatro con l’aspettativa di assistere a un “viaggio musicale nel primo circo moderno – così l’opera è stata presentata attraverso un comunicato stampa diramato lo scorso ottobre - il ‘Barnum Circus’ dell’America di fine ‘800 e inizi ‘900”. Nella nota si specificava inoltre che il musical contava di un cast di “120 artisti, di cui 70 costantemente in scena, tra attori e interpreti, coristi, ballerini oltre a circensi performer, ginnasti”. Oltre al comunicato, lo scorso 24 ottobre si è svolta una conferenza stampa di presentazione dello show tenuta dal direttore del musical e dal direttore artistico della Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Si era creata, insomma, grande attesa per la trasposizione teatrale di un film di successo del 2017, che aveva come attore protagonista Hugh Jackman. Ma il debutto dello spettacolo, prima tappa di un tour nazionale che sarebbe dovuto proseguire su altri palcoscenici, si è rivelato un flop, tant'è che a un certo punto parte del pubblico è scesa nel foyer, chiedendo il rimborso del biglietto. Eloquenti, fra l'altro, le decine di commenti di disapprovazione, una vera e propria valanga di critiche, pubblicati nelle ultime 24 ore sul profilo Facebook della Fondazione nuovo teatro Verdi, sotto alla locandina dell’evento. Alla luce del profondo malcontento espresso dagli spettatori, nella serata di ieri (lunedì 14 novembre), la Fondazione, sempre sulla sua pagina social, ha fornito la propria posizione, con un comunicato che ha suscitato ulteriori polemiche.

La nota della Fondazione

“In merito allo spettacolo andato in scena nella giornata di ieri, domenica 13 novembre presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, dal titolo “The Greatest Showman. Il Musical” – si legge nella nota - per il quale la Fondazione Nuovo Teatro Verdi nel 2021 aveva concesso l’utilizzo del teatro a una produzione esterna ed estranea alla propria stagione - denominata Service Line -, la stessa Fondazione si ritiene parte lesa tanto quanto il pubblico intervenuto alla luce di una rappresentazione che ha di fatto prodotto un danno d’immagine al teatro e alla sua programmazione”. “Lo spettacolo - prosegue la Fondazione _ era stato presentato quale prima nazionale, cui sarebbe seguito un tour presso teatri come il Sistina di Roma, il Nazionale di Milano, il Donizetti di Bergamo ed altri palcoscenici di tradizione e di assoluto prestigio”.

La Fondazione Nuovo Teatro Verdi riferisce di aver “avviato una indagine interna di accertamento, per il momento, con lo scopo di valutare eventuali azioni di tutela della propria immagine da esperire nelle sedi opportune”. “Ritiene necessario, al pari del pubblico, rilevare e lamentare molteplici palesi inadeguatezze nello svolgimento dello spettacolo, con criticità tecniche e artistiche inaccettabili che hanno inciso profondamente sulla qualità della messinscena”.

“A seguito di approfondita verifica – si legge ancora nella nota - la Fondazione diffonderà un comunicato stampa rispetto alle azioni che riterrà di intraprendere e avviare a propria tutela. Riguardo ad eventuali istanze di risarcimento di biglietteria, la Fondazione precisa che, al di là del servizio di postazione logistica di botteghino, non ha avuto, per accordi assunti contrattualmente, alcuna competenza economica di incasso: pertanto ogni richiesta in tal senso va indirizzata alla produzione di Service Line. La Fondazione coglie gli animi del suo pubblico e di quanti erano presenti ieri allo spettacolo condividendo e associandosi allo sconcerto collettivo”.