Voli Ita Brindisi-Roma prima soppressi e poi riprogrammati: è polemica

La temporanea soppressione del primo volo del mattino (ore 6.15) della compagnia Ita fra Brindisi e Roma è al centro di una polemica fra il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, e i deputati Mauro D’Attis e Andrea Caroppo, entrambi di Forza Italia. Quest’ultimi stamattina (sabato 3 dicembre) hanno anticipato la presentazione di una interrogazione al ministro dei trasporti sui motivi della cancellazione, dallo scorso 1 dicembre, del volo. Poche ore dopo, Vasile ha risposto alla nota dei due deputati, chiarendo che il volo sarà riattivato a partire dal prossimo 30 dicembre. Poi la contro replica dei due parlamentari, che nel corso di una diretta Facebook hanno parlato di “offese gratuite” rivolte dal presidente di Adp nei loro confronti. Il riferimento, in particolare, è all’incipit della nota di Vasile, ossia: “Spiace constatare come la normale necessità di un vettore di riprogrammare la propria attività divenga il pretesto per dar vita a una polemica politica che ha come unico scopo la visibilità politica di chi se ne rende protagonista”.

La nota di Vasile

“Desidero rassicurare gli onorevoli D’Attis e Caroppo - prosegue Vasile - che Aeroporti di Puglia, accogliendo la richiesta della comunità che nell’aeroporto del Salento ha un’infrastruttura fondamentale per garantirsi le migliori condizioni di mobilità, si è prontamente attivata affinché la compagnia, pur nel suo pieno diritto di programmare la propria strategia in funzione delle esigenze di mercato, riducesse il disagio che tale cancellazione comporta”. “Una comunione di intenti – conclude il presidente di Adp - che ha fatto sì che Ita dal prossimo 30 dicembre riattiverà il collegamento con la capitale con partenza prevista da Brindisi alle 06.15. Il volo, così come quello previsto con partenza da Roma alla volta di Brindisi alle 21.40, è già in vendita”.

D'Attis: "Adp tiri fuori tutti gli accordi con le compagnie"

Nella nota stampa della mattinata, D’Attis e Caroppo hanno sostenuto che le responsabilità della soppressione “siano ascrivibili anche ad Aeroporti di Puglia”. “Chiederemo al ministro - sostengono i deputati forzisti - di farci sapere come mai Ita cancelli il volo mattutino da Brindisi e perché ciò non accada per altre stazioni. La società aeroportuale pugliese, dal canto suo, promuove e incentiva altri collegamenti a discapito di quelli strategici, come il mattutino con il sud della Regione. A tutela del territorio e dei cittadini, quindi, oltre ad interrogare l’esecutivo, chiederemo (anche con altri colleghi pugliesi) la convocazione di un tavolo istituzionale per avere contezza degli obiettivi di Ita e AdP e delle ragioni sottese alla cancellazione di un collegamento così importante come quello con Roma”.

L’interrogazione verrà depositata lunedì mattina (5 dicembre) in commissione trasporti, dove Caroppo riveste il ruolo di capogruppo di Forza Italia. “Stiamo rivendicando – afferma D’Attis - una cosa palese. Il presidente di Aeroporti di Puglia dovrebbe chiederci scusa per aver insinuato che abbiamo come unico scopo la visibilità politica”. D’Attis chiede inoltre pubblicamente ad Adp “di tirar fuori tutti gli accordi che Adp fa con tutte le compagnie aeree e tutti gli accordi di incentivazione pagati con fondi pubblici che Adp decide di fare e dai quali poi scaturiscono spesso le decisioni delle compagnie, in base alla convenienza che la società Adp fornisce, di andare a Bari o a Brindisi o di assegnare un altro volo”. E ancora a proposito della risposta di Vasile, questa “sembra quasi una elemosina data a un popolo che osa lamentarsi - afferma ancora D’Attis - attraverso i suoi rappresentanti”.

Ance: "Scarsa considerazione di Ita per l'intero Salento"

Sulla questione interviene anche il presidente di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Brindisi, Angelo Contessa. “La decisione della compagnia di bandiera ‘Ita’ di sopprimere, dallo scorso 1 dicembre, il primo volo mattutino per Roma – afferma Contessa - rappresenta l’ennesima conferma della scarsa considerazione che prima Alitalia e adesso Ita hanno dell’Aeroporto di Brindisi e quindi dell’intero Salento. Non è immaginabile che si vada a colpire proprio una parte della Puglia che dimostra sempre maggiore vitalità e che ha nei collegamenti aerei la principale opportunità per far registrare una crescita del turismo e, più in generale, dell’intero comparto economico-produttivo”.

“E non ci rincuora neanche la notizia diffusa da Aeroporti di Puglia – prosegue Contessa - secondo cui il volo sarà ripristinato a fine anno. Questa terra, come correttamente sottolineato dai parlamentari salentini D’Attis e Caroppo, merita il rispetto che deriva soprattutto dai dati di traffico dell’Aeroporto di Brindisi che lo collocano tra i più vitali dell’intera penisola. Sono certo – conclude il presidente di Ance - che la Regione Puglia saprà far sentire la propria voce, affinché di questo scalo si parli ad ogni livello in termini di potenziamento e non certo di riduzione dei collegamenti”.