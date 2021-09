La Polizia festeggia il Santo Patrono con la raccolta del sangue: cittadini invitati a donare

Mercoledì 29 settembre alle 11 è prevista una funzione religiosa. Nello stesso giorno dalle 8 alle 14 in piazza Duomo la donazione

BRINDISI - Donazione del sangue e santa messa per celebrare San Michele Arcangelo, protettore della Polizia di Stato. Mercoledì 29 settembre alle 11 è prevista una funzione religiosa officiata dal vescovo Domenico Caliandro, nella cattedrale di Brindisi. Nello stesso giorno dalle 8 alle 14 in piazza Duomo, davanti alla chiesa, si svolgerà una raccolta straordinaria di sangue nelle autoemoteche disposte dalla Asl. L’iniziativa è stata voluta dal Questore di Brindisi, Ferdinando Rossi e organizzata in collaborazione con il direttore generale della Asl Giuseppe Pasqualone.

Alla celebrazione religiosa saranno presenti le autorità civili e militari oltre ai rappresentanti della diverse realtà istituzionali e delle associazioni, comprese le maggiori società sportive della provincia.

“Già numerose risultano le adesioni da parte dei diversi Enti e associazioni ma poiché vi è sempre bisogno di sangue il questore invita tutti i cittadini che volessero farlo a donare, ponendo in essere un gesto di grande generosità nei confronti di chi ne ha necessità ed un segno di vicinanza alla Polizia di Stato”.