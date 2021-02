Polizia locale, il comandante di Torchiarolo in servizio temporaneo anche a Carovigno

CAROVIGNO - Il comandante della Polizia locale di Torchiarolo, Lorenzo Renna, dal primo marzo al 31 luglio prossimo, sarà al comando anche della Polizia locale di Carovigno. Nei giorni scorsi con delibera di giunta comunale di Torchiarolo con delibera n°16 ha autorizzato la convenzione con il Comune di Carovigno per l’utilizzo a tempo parziale e determinato del dott. Lorenzo Renna.

Il 28 gennaio scorso, con nota acquisita al protocollo n°78, il Comune di Carovigno, “stante il trasferimento del loro comandante della Polizia locale presso l’agenzia delle Dogane”, ha richiesto all’amministrazione di Torchiarolo l’utilizzo congiunto del comandante Renna, per 12 ore settimanali fino al 30 settembre 2021.

L’utilizzo congiunto di personale dipendente di pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall’articolo 30 comma 2 sexies del Decreto legislativo 165/201 che prevede: Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”.