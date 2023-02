Polizia locale: consegnati drone, bici elettriche, bodycam e altro. Ma non ci sono agenti

SAN PIETRO VERNOTICO – Drone, bici elettriche, spray al peperoncino, bodycam e tablet in dotazione alla Polizia locale di San Pietro Vernotico. Da lunedì scorso il comando ha a disposizione nuovi strumenti d’avanguardia utili a monitorare il territorio comunale e la marina di Campo di Mare e operare in sicurezza. Peccato però che l’organico della Polizia locale di San Pietro è ridotto all’osso. Tra congedi parentali, infortuni, prescrizioni e maternità, al momento presso il comando della Polizia locale di San Pietro Vernotico operano 2 unità più il comandante che spesso è in strada a rilevare incidenti o fare sopralluoghi per le buche sull’asfalto. Spesso non si riesce a garantire nemmeno un agente per turno (diurno e pomeridiano) e la stessa persona deve occuparsi degli incarichi burocratici e monitorare il territorio ed effettuare sopralluoghi in caso di richieste da parte degli utenti. Inoltre il 28 febbraio, un'altra unità lascerà il comando.

Tornando ai dispositivi, unica nota positiva riguardo alla situazione in cui versa il comando sampietrano, la consegna è stata fatta lunedì scorso a cura della ditta che si è occupata della fornitura la Security Consulting di Emiliana Tamborrino. L’azienda, con sede a San Pietro Vernotico, individuata tramite Mepa, aveva “offerto il prezzo di euro 6.916,72 oltre euro 1.521,68 per Iva come per legge, con una riduzione del prezzo a base d’asta pari allo 0,047% circa, con offerta migliorativa in termini di quantità e qualità della strumentazione richiesta”. Come si legge nella determina 1282 del 29 novembre scorso.

Il Comune di San Pietro Vernotico “risultava beneficiario del contributo di euro 14.388,49 per la realizzazione di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione da realizzare sulla propria marina a valere sulla iniziativa ministeriale denominata “Spiagge Sicure – Estate 2022”. Grazie a questo finanziamento è stato possibile dotare il comando di: 2 bici elettriche, 1 Drone, 5 Bodycam, 2 Tablet 8 pollici 64/4gb e strumenti di autodifesa (Spry).

Se ci fosse personale con questi nuovi strumenti si potrebbe garantire maggiore presenza e sicurezza al territorio: basti pensare alle baby gang che da tempo danneggiano il parco giochi di piazza Modugno, o agli automobilisti indisciplinati così come ai cittadini irrispettosi delle divise. Spesso gli agenti della Polizia locale sono bersaglio di offese e insulti.

Il nuovo comandante, Luigi Cattolico, fa sapere di aver provveduto a inoltrare agli uffici competenti formale richiesta di personale, sia a tempo determinato che indeterminato. Si spera che la stessa venga accolta prima dell’avvio della stagione estiva, monitorare anche la marina con 2/3 unità sarebbe un’impresa impossibile e ne pagherebbero le conseguenze il territorio e gli stessi cittadini. E in riferimento alla nuova strumentazione, senza personale in condizioni di utilizzarla, si tratterebbe di soldi pubblici spesi inutilmente.