Polizia locale, al via controlli con Autoscan e nuove multe per abbandono rifiuti

CEGLIE MESSAPICA - Al via i controlli della Polizia Locale di Ceglie Messapica con l'autoscan capture. Si tratta di una telecamera situata su un'auto della Polizia municipale che consente di identificare in tempo reale i veicoli non assicurati o con revisione scaduta. I controlli sono finalizzati ad maggiore sicurezza dei cittadini. Pertanto, si invita la cittadinanza a regolarizzare i propri veicoli al fine di evitare sanzioni.

Il servizio di Polizia locale rimane sempre a disposizione del cittadino per eventuali chiarimenti e/o segnalazioni. Inoltre, proseguono i controlli contro l'abbandono di rifiuti. Nelle scorse ore le azioni messe in campo dall'Amministrazione comunale, dal Comando di Polizia locale e dalla ditta Cogeir hanno portato alla notifica di altre multe, in particolare verso un dipendente di una ditta per abbandono di rifiuti ingombranti su suolo pubblico in contrada Circiello. I controlli proseguiranno con l'ausilio di fototrappole.