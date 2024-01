Polizia locale, con don Antonio Coluccia le celebrazioni per il santo patrono

OSTUNI - Domani, sabato 27 gennaio, a Ostuni si terranno le celebrazioni in onore di san Sebastiano, patrono della polizia locale. La santa messa nella chiesa di San Francesco, in piazza della Libertà, sarà celebrata da don Antonio Coluccia, simbolo della lotta allo spaccio e alla criminalità, dalle cui mani cerca ogni giorno di strappare i giovani con le sue iniziative, con i valori dello sport e con la sua testimonianza coraggiosa, per la quale vive da molti anni sotto scorta.

Programma delle celebrazioni

Ore 16.00 - Indirizzi di saluto del sindaco, del presidente del Consiglio Comunale e dell'assessore alla polizia locale nella sala consiliare del Palazzo di Città.

Ore 16.30 - Relazione del comandante sull’attività del Corpo di polizia locale nell'anno 2023.

Ore 17.00 - Prolusione a cura di don Antonio Coluccia, sacerdote impegnato nella lotta alla mafia e fondatore dell'Opera "don Giustino" Onlus di Roma.

Ore 17.30 - Interventi programmati.

Ore 18.00 - Santa messa nella chiesa di San Francesco, in piazza della Libertà, concelebrata da don Antonio Coluccia e don Piero Suma.

