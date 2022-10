Polizia locale, nuovo comandante a lavoro: "Impegno massimo per il territorio"

SAN PIETRO VERNOTICO – Restituire al comando della Polizia locale l’importanza che merita, entrare nelle scuole per insegnare agli uomini del futuro l’educazione stradale e il rispetto delle regole e delle norme, sensibilizzare la cittadinanza sul corretto conferimento dei rifiuti e contrastarne l’abbandono. Ma anche grande attenzione alla gestione della viabilità, collaborazione e comunicazione con colleghi, amministratori e cittadini e maggiore presenza sul territorio (compatibilmente con l’organico). Sono questi gli obiettivi del nuovo capo della Polizia locale di San Pietro Vernotico, Luigi Cattolico, 38 anni, vice commissario, originario di San Pietro già in servizio presso la Polizia locale di Bergamo, insediatosi il 19 ottobre scorso. Subentra a Emanuele Sergio ed è stato assunto a tempo pieno e indeterminato con il profilo di specialista di vigilanza, categoria D 1.

Un curriculum lungo sette pagine quello che lo accompagna che racconta di un giovane dedito allo studio e alla continua formazione professionale. Si è spostato in lungo e in largo per l’Italia vincendo concorsi nella Polizia locale, come agente semplice e ufficiale. Ma anche come ausiliario del traffico. La prima “divisa” l’ha indossata a Lecce nel 2006 dopo aver vinto il concorso per Ausiliari del traffico.

Luigi Cattolico, uno dei più giovani comandanti della provincia di Brindisi, dopo la maturità scientifica (massimo dei voti) ha conseguito il diploma di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (voto 102/110) e la laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle amministrazioni pubbliche (105/110). E non ha mai smesso di studiare e aggiornarsi, entrando in diverse amministrazioni come “vincitore di concorso”. In alcune ha lasciato il segno.

Oltre alla formazione, infatti, Cattolico vanta un attestato di riconoscenza rilasciato dalla Regione Lombardia il 5 novembre 2020 “Per la concreta collaborazione e il senso del dovere dimostrati a favore della comunità lombarda, pur consapevole dei rischi di contagi per sé e per i propri cari, nella fase di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Un attestato di compiacimento del comandante della Polizia locale di Bergamo per attivazione procedura “Codice Rosso” e un encomio scritto del comandante della Polizia locale di Brindisi a seguito di attività di tutela del bene comunale e della dignità delle persone presso il dormitorio di Brindisi nei mesi di febbraio e marzo 2019.

Come già accennato prima di approdare a San Pietro nelle vesti di comandante ha ricoperto il ruolo di ufficiale di Polizia locale presso il Comune di Bergamo cat D coordinando i Nuclei di Polizia commerciale, di Polizia edilizia e ambientale e di Interventi di Sicurezza urbana e Polizia giudiziaria. Da lunedì 19 ottobre occupa gli uffici di piazza Falcone dove nell’organico c’è anche il padre Pasquale detto Lino. “Sono finito a San Pietro per puro caso, il Comune ha attinto dalla graduatoria di Fasano dove mi ero posizionato al terzo posto, il caso ha voluto che i primi due classificati prendessero altre strade e San Pietro è toccato a me”, precisa il giovane ufficiale. Dopo il preavviso a Bergamo dove ha lasciato una realtà ben organizzata e strutturata, ha preso l’aereo per la Puglia per guidare il paese che lo ha visto nascere e crescere fino alla maturità.

“Sento di avere una grossa responsabilità, San Pietro aveva un comando di tutto rispetto, punto di riferimento per molti uffici anche dei Comuni limitrofi, purtroppo oggi bisogna fare i conti con una grave carenza di organico. Al momento siamo solo in 7 ed è complicato gestire tutte le criticità e garantire una costante presenza in strada. Il mio impegno sarà massimo ma è molto importante anche la collaborazione della cittadinanza. Prima di pretendere il rispetto delle regole bisogna garantire un servizio efficiente e impeccabile, e io la lavorerò in questa direzione”. La divisa non è ancora pronta ma Luigi Cattolico è già a lavoro per la comunità.