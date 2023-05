Polizia: a Mesagne i giovedì della legalità nelle scuole, coinvolti circa 2mila studenti

MESAGNE - Si conclude questa settimana il progetto “I giovedì della legalità” della Polizia di Stato del commissariato di Mesagne, in collaborazione con tutti gli Istituti scolastici di quel centro per l’anno scolastico 2022/2023.

Tutti i giovedì, a partire dal mese di ottobre 2022, le donne e gli uomini del Commissariato di Mesagne, sono stati presenti nelle scuole, incontrando circa 2000 studenti, sui temi dell’educazione alla legalità, in particolare sui pericoli della rete, sul corretto utilizzo dei social network, sui fenomeni legati al bullismo e al cyberbullismo, all’educazione stradale, alla prevenzione di comportamenti a rischio legati all’uso improprio di fuochi pirotecnici nel periodo festivo di fine anno, sul contrasto all’uso di sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcol e più in generale sul rispetto delle regole, del prossimo e dell’ambiente.

Al corretto svolgimento del progetto hanno collaborato i dirigenti scolastici di Mesagne del 1° Circolo Didattico “Carducci”, del 2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII”, della Scuola Secondaria di I° grado “Materdona-Moro”, dell’Iiss “Epifanio Ferdinando” e l’Amministrazione Comunale che in questo mese di maggio sta sviluppando dei percorsi di legalità: “Germogli di Legalità… Coltiviamo responsabilità” nel quale si intreccia anche questo progetto.

Il personale della Polizia di Stato, nei “giovedì della Legalità”, oltre ad aver incontrato i ragazzi tra i banchi di scuola e, in alcune occasioni, anche i genitori sempre sul tema dei pericoli della rete, nelle ultime settimane ha aperto le porte del Commissariato accogliendo gli studenti nei propri uffici. Nello specifico tutti i ragazzi di quarta elementare di Mesagne hanno visitato gli ambienti del Commissariato dedicati al Controllo del Territorio e alla Polizia Scientifica, diventando “investigatori per un giorno” e ricevendo un attestato di partecipazione con le loro impronte digitali. È già in programma per il prossimo anno scolastico 2023/2024 la possibilità di estendere le visite a tutti gli altri studenti.