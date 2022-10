Pomeriggio di consulenze gratuite per chi vuole fare impresa o sviluppare la sua attività

BRINDISI - Si terrà a Brindisi mercoledì 12 ottobre dalle 16 alle 19, il primo appuntamento de “Lo Sportello del Professionista, prenota la tua consulenza gratuita”, promosso dall’incubatore The Qube nell’ambito del progetto Case di Quartiere del Comune di Brindisi e in collaborazione con la Cna Brindisi (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), con l’obiettivo di offrire a un ampio bacino di imprenditori e aspiranti tali l’opportunità di beneficiare gratuitamente di consulenze di esperti del settore dei servizi professionali.

Ispirata al format dello Speed date, questa iniziativa favorirà gratuitamente il dialogo con professionisti che operano in ambito legale, fiscale, finanziario, informatico e di sviluppo del business, al fine di promuovere e incoraggiare lo sviluppo imprenditoriale del territorio e la cooperazione tra partner locali.

Nello specifico, dal sito di The Qube sarà possibile prenotare uno o più colloqui da trenta minuti e rivolgere quesiti che riguardano i passaggi necessari per costituire un’azienda, proteggere o registrare il proprio marchio, promuovere strategie di business, conoscere i principali strumenti di finanziamento, approfondire questioni specifiche di gestione aziendale e di assunzione del personale, impostare campagne di marketing, definire i follow up d’impresa e così via.

Luogo di riferimento dello Sportello del Professionista sarà “Molo 12 Coworking & Maker Space” sito in Palazzo Guerrieri, gestito dall’incubatore certificato The Qube, che dal 2013 si occupa di supportare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, con particolare riferimento alle startup innovative, e di promuovere servizi e spazi di coworking e fablab.

Per la prenotazione di uno o più slot con i professionisti: https://sportellodelprofessionista.theqube.eu/