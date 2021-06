Pon Inclusione: contratti del personale prorogati fino a dicembre 2022

BRINDISI - Il coordinamento istituzionale, in data odierna (venerdì 25 giugno), alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brindisi Isabella Lettori, del sindaco di San Vito dei Normanni Silvana Errico, di Gianluca Budano consulente del Comune di San Vito dei Normanni, Maurizio Moscara responsabile dell’Ufficio di Piano ed Anna Maria Recchia componente dell’Ufficio di Piano, ha proceduto a prorogare fino al 31.12.2022, i contratti del personale Pon Inclusione, garantendo la continuità dei servizi socio assistenziali del territorio di Ambito e dando qualche certezza in più alle tante lavoratrici che quotidianamente prendono il carico di cittadini/e.

“Stiamo procedendo a mettere in atto tutte le iniziative possibili per promuovere il benessere delle nostre comunità, a partire dall’infrastrutturazione degli uffici, senza la quale non possono esistere i servizi di welfare territoriale", dichiarano l’Assessore ai servizi Sociali del Comune di brindisi, Isabella lettori e il sindaco ed Assessore ai Servizi Sociali del Comune di San vito dei Normanni, Silvana Errico.

"Il Coordinamento istituzionale ha, altresì, ratificato la nomina del dr. Moscara Maurizio, quale responsabile dell’Ufficio di Piano e dato continuità, fino al 31.12.2021, a tutti i servizi di Ambito, dando indirizzo all’Ufficio di Piano di radicarli in modo equo sui territori di entrambi i Comuni".