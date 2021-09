A Brindisi il Megayacht del presidente del Tottenham: 98 metri di lusso. Dentro anche un campo da tennis

E' di proprietà di Joe Lewis ed è ormeggiato in via Del Mare. Un edificio galleggiante di sei piani dotato di tutti i comfort, conta 8 cabine. Lo si può immortalare dal ponte di vetro

BRINDISI - Anche se ormeggiato in via Del Mare, e non, quindi, sul lungomare Regina Margherita, non passa inosservato il Megayacht Aviva, l'"edificio galleggiante" di sei piani proprietà di Joe Lewis, 83 anni, imprenditore anglosassone e presidente della squadra di calcio inglese del Tottenham, appassionato di nautica e proprietario di altre imbarcazioni. Lewis è ritenuto il 12esimo uomo più ricco della Gran Bretagna.

L'imbarcazione, 98 metri di lunghezza e 13 di larghezza, ospita anche un campo da tennis di dimensioni regolamentari e 8 cabine. Può ospitare fino a 16 persone mentre sono 25 i membri d’equipaggio. Dell'ormeggio brindisno del megayacht Aviva, a bordo del quale Lewis trascorre 9 mesi all’anno, se ne occupa la società louise yachting Puglia, dell'agente marittimo Teo Titi.

Il megayacht è stato costruito in tre anni a Lemwerder dal noto cantiere navale tedesco Abeking e Rasmussen. L’unità è stata progettata per resistere alle condizioni più impervie del mare e dispone di un sistema di azionamento ibrido che consente di viaggiare ad una velocità di 12 miglia all’ora senza l’utilizzo dei motori principali ma sfruttando quelli elettrici.

E' arrivato il 30 agosto e tirerà gli ormeggi nei prossimi giorni, tra il 6 e il 7 settembre. C'è ancora tempo, quindi, per ammirarlo. Dal ponte di vetro di via del Mare lo si può immortalare in tutta la sua maestosità.