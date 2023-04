Porto, parere favorevole dal Ministerio a banchinamento di Capobianco

BRINDISI - Il Ministero della Cultura ha espresso parere tecnico istruttorio favorevole alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di fattibilità tecnico economica relativo al "Banchinamento e recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capo Bianco (ex British gas)". Lo annunca il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

"E’ una bella notizia che ci avvicina al provvedimento Via, che arriverà entro pochi giorni, e che sblocca anche la seconda opera strategica del porto di Brindisi finanziata dal Fondo complementare del Pnrr e dal cofinanziamento della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Anche in questo caso, il parere smonta i tentativi di bloccare l’opera con richieste quanto meno bizzarre come quella di vincolare le case in rovina dell’ex villaggio Montecatini".

"Così, completato l’iter, si potrà dotare Brindisi di una banchina franca fortemente attrattiva. Un caso speciale nella portualità meridionale e non solo. Si doterà il porto di Brindisi di un’infrastruttura che potrà assorbire l’eventuale impatto negativo occupazionale della decarbonizzazione. Questi sono risultati concreti raggiunti grazie a un impegno costante in parlamento, una grande attenzione del Governo e un’importante collaborazione con il presidente Patroni Griffi. Il resto sono chiacchiere che, purtroppo, hanno fatto perdere solo tanto tempo”.