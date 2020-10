Covid: positiva una insegnante della scuola media Mantegna

BRINDISI - Una insegnante della scuola media Mantegna di Brindisi, dell’istituto comprensivo Sant’Elia-Commenda, è risultata positiva al Covid 19. Lo ha comunicato il sindaco Riccardo Rossi nel pomeriggio odierno (domenica 11 ottobre), attraverso un post sulla sua pagina Facebook. Si tratta del secondo caso in un istituto scolastico del capoluogo, dopo i tre anni della scuola media Salvemini di cui nei giorni scorsi è stata accertata la positività-

“L’Asl di Brindisi – fa sapere il primo cittadino - ha subito disposto il tampone per le tre classi in cui insegna la docente, i ragazzi potranno rientrare a scuola all’esito negativo dello stesso. Sono in contatto con la dirigente Lucia Portolano e con l’Asl e seguiamo l’evolversi della vicenda”. “So che questo è un anno delicato per il mondo della scuola e purtroppo si susseguono voci allarmistiche e incontrollate – prosegue Rossi - invito tutti a seguire le comunicazioni ufficiali a partire da quelle dell'Asl. Da parte mia seguo la situazione nella scuola e vi terrò informati”.

La situazione regionale

In provincia di Brindisi, intanto, nella giornata odierna sono stati registrati complessivamente quattro nuovi casi, su 212 contagi accertati a livello regionale. I tamponi effettuati, 3.887, sono in calo rispetto a quelli dei giorni scorsi. Ancora critica la situazione nel Foggiano, con 95 nuovi casi. Seguono le province di Bari (71), Bat (26), Taranto (10) e Lecce (7). E’ stato registrato un decesso in provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 453.950 test: 5.097 sono i pazienti guariti; 3.807 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9512, così suddivisi: 3.789 nella Provincia di Bari; 872 nella Provincia di Bat; 803 nella Provincia di Brindisi; 2.363 nella Provincia di Foggia; 889 nella Provincia di Lecce; 723 nella Provincia di Taranto; 71 attribuiti a residenti fuori regione (1 eliminato da database); 2 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Articolo aggiornato alle ore 17:57 dell'11 ottobre (positività dell'insegnante di Brindisi)