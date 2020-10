Nuovi contagi nelle scuole: insegnanti e alunni positivi a Brindisi e Ostuni

BRINDISI – Aumentano di giorno in giorno i casi di positività al Covid-19 nelle scuole della provincia di Brindisi. Il sindaco del capoluogo, Riccardo Rossi, ha annunciato stamani il contagio di un alunno di seconda elementare dell’istituto comprensivo Cappuccini L'Asl ha disposto la quarantena e i tamponi per l'intera classe e gli insegnanti. “Sono in costante contatto con l’azienda sanitaria – dichiara il primo cittadino - i dirigenti scolastici e le famiglie dei bambini risultati positivi. Stiamo seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione per monitorare e tenervi aggiornati”.

A Ostuni, invece, nella giornata odierna sono stati sottoposti a tampone gli alunni di una classe della scuola media Orlandini dell’istituto “Orlandini-Barnaba”, a seguito della positività di una insegnante. La docente ha avuto l’esito del tampone nella giornata di venerdì (16 ottobre), ma già da 5-6 giorni non frequentava l’istituto. L’edificio sabato è stato sanificato. Su consiglio dell’Asl, due bambini si sono sottoposti a un test sierologico, il cui risultato è stato positivo. Nella giornata di ieri, una volta appresa la notizia, la dirigente scolastica ha comunicato ai genitori dei compagni di classe che stamani si sarebbero svolti i tamponi.