Brindisi, un bambino positivo: disposta la chiusura di una scuola

BRINDISI - La scuola del quartiere La Rosa, in via dei Salici, che fa parte del Comprensivo Centro 1, resterà chiusa fino a quando non si conosceranno gli esiti dei tamponi effettuati a tutti gli alunni, i docenti ed al personale scolastico. Un bimbo che frequenta la scuola Infanzia, infatti, è risultato positivo al Covid 19 e, in considerazione del fatto che l’intero plesso è frequentato (tra Infanzia e Primaria) da circa 30 alunni, dovrà restare chiuso fino all’espletamento di tutti i tamponi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L'Asl - precisa il sindaco Riccardo Rossi - ha disposto quarantena e tamponi per tutti, docenti e ragazzi, che verranno effettuati lunedì. Attendiamo l’esito prima di valutare la riapertura della scuola. Continuiamo a seguire con l'Asl e la Dirigente della scuola ciò che sta avvenendo”.