Coronavirus: contagiato un tesserato della Virtus Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA – Un componente del gruppo squadra della Virtus Francavilla è risultato positivo al Covid. Lo ha comunicato la società nella serata di oggi (venerdì 30 0tt0bre). Il contagio è stato accertato in seguiti all’ultima serie di tamponi, a due giorni dalla partita in casa del Monopoli in programma domenica prossima (31 ottobre) per l’ottava giornata del campionato di Serie C. “La società – si legge in una nota - a seguito delle disposizioni vigenti, ha già provveduto prontamente all’isolamento fiduciario del tesserato in questione, espletando ogni adempimento previsto dal protocollo federale e dalle disposizioni vigenti”.

