Positivo al covid se ne va a spasso: scoperto dai carabinieri e denunciato

VILLA CASTELLI - Cinquanta positivi (fino al 15 novembre) su poco più di 9mila abitanti e qualcuno se ne va anche a spasso. Per fortuna i carabinieri monitorano costantemente il territorio anche per controllare questo genere di condotte. E' così che un uomo di Villa Castelli, positivo al Covid-19, è stato denunciato per aver violato l'obbligo di permanenza nel domicilio. Ancora per fortuna, quando è stato scoperto non aveva avuto contatti con altre persone.