Post su covid e polemiche: candidata sindaco si scusa pubblicamente

LATIANO - Riceviamo e pubblichiamo una nota della candidata sindaco con Fratelli d'Italia, al Comune di Latiano, Teodora Tiziana Rizzo, riguardo al post sul coronavirus e la vicenda di Flavio Briatore che ha suscitato polemiche sui social.

In merito al contenuto del mio scritto, che rappresenta un libero pensiero personale, pubblicato sul mio profilo facebook non politico, che evidentemente espresso in altro periodo ed in circostanze diverse non avrebbe suscitato tanto clamore, mi scuso ufficialmente, per l’imbarazzo creato, assolutamente involontario, con il partito Fratelli d’Italia, con l’onorevole Giorgia Meloni, con i dirigenti nazionali e locali.