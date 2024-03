"Postazione 118 fatiscente: il Comune chiuda al Casale, l'Asl ispezioni le altre"

BRINDISI - Lo spostamento della postazione 118 dal quartiere Casale all'ex ospedale Di Summa continua a destare polemiche in città. Nella mattinata odierna, la sigla sindacale Uil Fpl ha diffuso una nota in cui si tiene a rimarcare come la stessa postazione denominata "Porto" non sia a norma.

Spazi ridotti, ambienti non dignitosi per il personale, servizi igienici fatiscenti e spogliatoi comuni per uomini e donne. A queste criticità - si legge - si aggiungono arredamenti obsoleti tanto da non consentire dieci minuti di risposo agli operatori tra un intervento e l'altro. Da quanto si apprende, inoltre, la postazione sarebbe rimasta priva di energia elettrica senza possibilità di riattivarla, in quanto il contatore non è presente all'interno della struttura.

In più emerge che in quegli spazi ci sia un frigo contenente farmaci salvavita ormai non più utilizzabili. Uil Fpl attribuisce le responsabilità di quanto accaduto al Comune di Brindisi in qualità di proprietario degli immobili. Lo stesso sindacato chiede alla direzione generale dell'Asl di far ispezionare dall'Rspp e Spesal tutte le sedi delle postazioni 118 di Brindisi, per verificare se rispettano i requisiti di sicurezza e gli standard di qualità necessari. Al Comune, invece, chiede di chiudere con un urgenza la postazione del Casale.

