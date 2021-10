Poste Italiane: abbattute le barriere architettoniche nell’ufficio postale Ostuni 1

OSTUNI - Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ufficio postale Ostuni 1, nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della rete nella provincia di Brindisi.

L’intervento, che consentirà di accedere agevolmente nell’ufficio anche alle persone disabili, è parte del programma di “impegni” promosso dall’amministratore delegato Matteo Del Fante ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio, con l’attenzione che da sempre l’azienda riserva alle comunità locali.

In tutta Italia il piano di abbattimento delle barriere architettoniche coinvolgerà gli uffici postali di circa 1300 Comuni. L'iniziativa è inoltre coerente con i principi Esg sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

La sede dell’ufficio postale di Corso Mazzini è dotata di 3 sportelli sportelli, di un Atm Postamat in funzione h24 e dell’innovativo Gestore Attese light che consente di prenotare l’accesso agli sportelli tramite l’app Ufficio Postale o tramite WhatsApp. Per prenotare l’operazione tramite l’app Ufficio Postale è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc e selezionare il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione.

All’interno dell’ufficio, un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile. Per richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è necessario memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715. Il cittadino dovrà avviare una chat e un operatore virtuale di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le varie opzioni, la prenotazione del ticket. Digitando poi il Comune, l’indirizzo e il numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’ufficio postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione. Se il cittadino accetta, riceverà un codice di prenotazione che verrà mostrato sul display dell’ufficio postale al momento dell’appuntamento.