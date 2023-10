Contratti non rinnovati nella Piattaforma Eurospin: ripristinato lo stato di agitazione

SAN PIETRO VERNOTICO – Continuano le proteste dei sindacati Filt Cgil-Fit Cisl-Uil Trasporti per il mancato rinnovo di 49 contratti a tempo determinato nella piattaforma di distribuzione Eurospin di San Pietro Vernotico e per salvaguardare i livelli occupazionali. Ieri, martedì 17 ottobre, si è svolto un nuovo incontro tra le organizzazioni sindacali e l’azienda appaltatrice Pgm. Incontro che non ha portato i risultati sperati e che, di conseguenza, conduce al ripristino dello stato di agitazione, proclamato in data 3 ottobre 2023 e sospeso in data 9 ottobre 2023 per effetto della sottoscrizione di un verbale con cui l’azienda si era impegnata alla ricollocazione delle 49 unità il cui contratto era scaduto il 30 settembre. Annunciata, inoltre, un’assemblea per giovedì 19 ottobre prossimo dalle ore 13 alle ore 15 presso la piattaforma Eurospin, per informare i lavoratori su quanto emerso durante l’incontro “e valutare eventuali ulteriori azioni di lotta, nel rispetto della normativa vigente, atte a tutelare tutti i livelli occupazionali”.

A seguito del trasferimento di 51 punti vendita gestiti dalla piattaforma logistica Eurospin da San Pietro Vernotico a San Nicola di Melfi (PZ), Pgm nei mesi scorsi aveva annunciato di non essere in grado di confermare i 49 contratti a tempo determinato (scaduti il 30 settembre) e programmato la riduzione del personale a tempo indeterminato da 246 a 195 dipendenti. Decisione, questa, non condivisa dai lavoratori che attraverso le organizzazioni sindacali hanno operato incontri con aziende coinvolte e prefetto. L’ultimo risale a ieri.

Da quanto si apprende dalla nota inviata agli organi di informazione, come già accennato, Pgm il 9 ottobre scorso aveva preso “precisi impegni circa la ricollocazione delle 49 unità a tempo determinato con scadenza 30 settembre 2023 (33 unità anzianità 12/18 mesi da assumere entro il giorno 11 ottobre 2023 con scadenza 15/11/2023 più 16 unità con anzianità 3/6 mesi con proposta di assunzione presso la piattaforma di Melfi e supporto economico di 12 mesi per vitto e alloggio), contestualmente annunciava l’assunzione di 22 unità (delle 33 di cui sopra) in data 09/10/2023”.

Durante l’incontro di ieri l’azienda ha riferito “di aver provveduto a contattare le 11 unità rimanenti delle 33 sopracitate, che in 8 hanno rifiutato la proposta aziendale, 2 sono in posizione da valutare e 1 in sospeso. Contestualmente afferma che 14 unità su 33 hanno aderito alla proposta di trasferimento presso la piattaforma di Melfi”.

Inoltre Pgm ha ribadito “la necessità di individuare un percorso per consentire lo sviluppo dell’istituto della banca ore per affrontare il periodo di minore intensità lavorativa”. Le organizzazioni sindacali “rivendicano la necessità di corrette relazioni industriali, prendono atto delle dichiarazioni aziendali che valutano irricevibili in quanto non rispettano di fatto gli impegni presi e sottoscritti con il verbale d’incontro del 9 ottobre”.

“Nella fattispecie per quanto riguarda le proposte di assunzione presso Melfi, quest’ultime sono state avanzate alle 33 unità con anzianità 12/18 mesi e non come previsto dal verbale sopra richiamato alle 16 unità con anzianità 3/6 mesi che di fatto non sono stati mai contattati da Pgm. Inoltre, le scriventi ooss merito alla richiesta di istituire la banca ore, dichiarano che ad oggi non ci sono le condizioni affinché si possa giungere ad un accordo su tale tematica che influirebbe negativamente sui salari e sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro”.

“Inoltre si sottolinea il fatto che le dichiarazioni aziendali evidenziano palesemente che delle 49 unità a tempo determinato solo 10 saranno utilmente impiegate fino al 15/11/2023 nella piattaforma di San Pietro V.co, non consentendo in questo modo di raggiungere l’obiettivo primario delle ooss di tutelare tutti i livelli occupazionali del sito”.