Potatura alberi, rami sul marciapiede per due giorni: "Ci scusiamo per il disagio"

BRINDISI - L’assessore con delega al Decoro urbano, Gianluca Quarta, si scusa, a nome dell'amministrazione comunale, per il disagio arrecato ai cittadini a causa dei rami rimasti per quasi due giorni sul marciapiede dopo la potatura degli alberi siti in prossimità del cavalcavia che attraversa il quartiere Sant’Angelo e Sant’Elia, effettuata al fine di evitare problemi ai passanti e alla viabilità. "Non si è potuto provvedere alla rimozione istantanea per problematiche avvenute con i mezzi di recupero degli sfalci". Il materiale è stato rimosso nel pomeriggio di oggi, domenica 24 settembre: "Ci scusiamo con la cittadinanza per il disagio creato".