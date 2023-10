Potenziamento collegamenti ospedale Perrino: finanziamento da oltre 400mila euro

BRINDISI – La Sezione Trasporto pubblico locale e intermodalità della Regione Puglia ha concesso al Comune di Brindisi un finanziamento di 408.473,07 euro per il potenziamento dei collegamenti di trasporto urbano su gomma con l’ospedale Perrino da gennaio a dicembre 2024 per una percorrenza aggiuntiva di 157.680 Km.

La richiesta del finanziamento risale all'estate scorsa. L’Amministrazione comunale, recependo la deliberazione di giunta regionale n° 1112 del 31/07/2023, il 29 agosto scorso con atto n. 281, aveva approvato in Giunta, su proposta del vice sindaco con delega ai Trasporti ed Urbanistica Massimiliano Oggiano, il provvedimento col quale manifestava alla Regione Puglia l’interesse dell’Amministrazione comunale a presentare istanza di nulla osta, entro il 31 agosto 2023, per una proposta di istituzione di linee, in via sperimentale per il collegamento con il presidio ospedaliero cittadino, eventualmente finanziabile con fondi regionali, opportunamente documentata anche in termini di previsione chilometrica e corrispondente quantificazione economica.

Nel dettaglio la proposta riguardava: istituzione linea “31” (variante della linea “3” - autolinea n°3 su PdE) Paradiso – Centro – Ospedale Perrino; istituzione linea “51” (variante della linea “5” – autolinea n°18 su PdE) Casale – Centro – Ospedale Perrino. Con pec del 5 ottobre scorso, la Sezione trasporto pubblico locale e intermodalità della Regione ha comunicato il parere favorevole finanziando l’importo richiesto.

“Grande soddisfazione per questo ennesimo risultato che sancisce il costante impegno e la presenza dell’Amministrazione Marchionna su questi interventi che vedranno la Società Trasporti Pubblici di Brindisi implementare i servizi a vantaggio dei cittadini” Commenta il vice sindaco.