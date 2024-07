Potenziamento Pta Ceglie Messapica: i vertici Asl visitano la struttura

CEGLIE MESSAPICA - Nella mattinata del giorno 1 luglio, il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio ed il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli hanno visitato i reparti del Pta di Ceglie Messapica.

Ad accoglierli il direttore del distretto socio sanitario 3 Gabriele Argentieri, il consigliere comunale con delega alla sanità Cataldo Rodio, il consigliere comunale Ivan Gallone, il consigliere per la sanità della Regione Puglia Tommaso Gioia, il geometra Antonio Ferrari e la caposala Lucia Principalli.



Al centro dei colloqui l’avanzamento delle procedure per il miglioramento di alcuni servizi presso la struttura del Pta di Ceglie Messapica.



Nel corso del colloquio infatti si è constatato l’apertura, dal 16 agosto, del reparto di Geriatria e il potenziamento, dal 1 luglio, con 18 ore aggiuntive, per l’Oculistica. Il servizio di Radiologia, in un locale completamente ristrutturato, è pronto per tornare in funzione nelle prossime settimane e presenterà nuovi macchinari, tra questi il telecomandato radiologico.

Inoltre, la direzione dell’Asl ha comunicato il proprio impegno per attivare le procedure finalizzate a reclutare figure mediche necessarie a garantire l’esecuzione del servizio emergenza - urgenza 118 "automedica", che prevede la presenza del medico a bordo. È previsto anche l’aumento di personale amministrativo e medico al fine di ottimizzare i servizi presso il Centro prelievi e l'Ospedale di comunità.



Alcuni macchinari, tra questi, cardiolina per l'ambulatorio di Medicina dello sport, dertmatoscopio per Dermatologia, applicatore corneale per ionoforesi e Tomografo a coerenza ottica per Oculistica, audiometro e impedenziometro per Otorinolaringoiatria, defibrillatori semiautomatici per Cardiologia, defibrillatore e monitor multiparametrico per day service chirurgico, densitometro osseo per ambulatorio menopausa, rafforzeranno i servizi nei rispettivi ambulatori. Inoltre, a breve partirà la gara per l'affinamento del servizio bar presso la struttura.



Dopo la riunione si è proceduto con una visita presso i reparti di area medica e amministrativi, constatando la fine dei lavori di rifacimento delle facciate esterne della struttura.

