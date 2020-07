Acqua gialla dai rubinetti: la difficile estate delle famiglie di Torre Rossa

I pozzi sono ormai prosciugati. Quel poco di acqua che esce dai rubinetti, è di colore giallo. I residenti di contrada Torre Rossa, nelle campagne di Tuturano, frazione di Brindisi, sono costretti a rifornirsi dalle fontane. L’atavico problema dell’assenza di allaccio alla rete idrica e all'impianto fognario diventa ancora più gravoso nei mesi estivi. Le famiglie, quasi ogni giorno, sono costrette a riempire boccioni d’acqua. Una donna spiega che non è possibile neanche utilizzare la doccia. Le persone disabili e gli anziani sono costretti a disagi insostenibili. Da circa un anno i residenti hanno dato vita a un comitato. I contatti con l’amministrazione comunale, come spiega un cittadino, sono costanti, ma la soluzione del problema non è ancora all’orizzonte. In questo videoservizio, viene lanciato l’ennesimo appello alle istituzioni.