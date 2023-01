Il Prefetto La Iacona incontra il mondo del lavoro e dell’impresa

BRINDISI - Nel pomeriggio di ieri il Prefetto Michela La Iacona ha incontrato presso il Palazzo del Governo i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Antonio Macchia, Gianfranco Solazzo e Fabrizio Caliolo.

Con i delegati sindacali il Prefetto ha esaminato le principali problematiche occupazionali e i progetti di sviluppo della provincia, specie con riferimento alle opportunità del Pnrr, assicurando la presenza e l’impegno della Prefettura sia in funzione mediatrice che di impulso. Nella mattinata odierna è stato ricevuto il presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, accompagnato dal direttore Angelo Guarini.

L’incontro si è svolto all’insegna del dialogo e della collaborazione fra istituzioni e imprese. Nell’occasione, il rappresentante degli industriali si è impegnato ad offrire il suo contributo per ogni tematica di interesse, avendo come punto di riferimento la crescita del territorio e il contrasto alla disoccupazione, specie quella giovanile. Il Prefetto ha espresso apprezzamento per la comune condivisione di intenti che rappresenta un sicuro punto di partenza per la realizzazione di future iniziative nell’interesse della provincia.