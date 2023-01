Il prefetto La Iacona subito al lavoro: le visite istituzionali

BRINDISI - Nella mattinata di ieri (martedì 10 gennaio), il prefetto di Brindisi, Michela La Iacona, ha incontrato, presso i rispettivi uffici, l'arcivescovo di Brindisi Domenico Caliandro, il presidente facente funzioni del Tribunale, Valerio Fracassi, e il procuratore della Repubblica, Antonio De Donno.

Nell'incontro con monsignor Caliandro, prossimo ormai a lasciare la diocesi brindisina, il prefetto, nell'evidenziare il rapporto quanto mai imprescindibile e necessario tra comunità ecclesiastica e civile, ha espresso apprezzamento per l'impegno pastorale profuso in questo territorio per le esigenze spirituali e materiali della comunità locale.

Nelle successive visite al presidente del Tribunale e al procuratore della Repubblica, in un clima di viva cordialità e nella prospettiva di uno stretto raccordo interistituzionale, sono state affrontate le principali tematiche di comune interesse afferenti la provincia, confermando una sinergia operativa, pur nel rispetto della differenza di funzioni.