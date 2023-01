Il prefetto di Brindisi incontra il presidente della Regione Puglia

BRINDISI - Il Prefetto Michela La Iacona si è recato nel pomeriggio odierno in visita istituzionale dal Governatore Michele Emiliano presso gli uffici di Presidenza della Regione Puglia. L’incontro è stato una gradita occasione, oltre che per una conoscenza reciproca, anche per avviare un primo percorso di dialogo e confronto su tematiche di comune interesse.

Il presidente Emiliano ha dato il benvenuto in Puglia alla dott.ssa La Iacona, augurandole buon lavoro ed assicurando la vicinanza della Regione al territorio brindisino, nell’ambito di una proficua e stabile collaborazione.Il prefetto, nel ringraziare il Ppesidente della Regione per la disponibilità manifestata, ha rimarcato l’importanza di fare rete tra istituzioni nell’interesse della comunità rappresentata.