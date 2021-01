Prefettura, l'Olocausto sarà ricordato dagli studenti in diretta streaming

BRINDISI - Mercoledì, 27 gennaio, alle 10.30, nel Salone di Rappresentanza della Provincia, sarà celebrato il "Giorno della Memoria", in ricordo delle persecuzioni del popolo ebraico e dello sterminio nei campi nazisti dei deportati militari e civili italiani. Il tutto è stato organizzato dalla Prefettura di Brindisi. La manifestazione, in conformità a quanto prescritto dal ministero dell'Interno, si svolgerà nel rispetto delle misure previste dalle disposizioni sul distanziamento sociale e delle indicazioni fornite dal Dpcm del 14 gennaio 2021. Le riflessioni su questa triste pagina della storia italiana e mondiale vedranno la partecipazione degli studenti degli istituti d'Istruzione secondaria, collegati in modalità streaming. Nel corso della cerimonia saranno consegnate quattro "Medaglie d'Onore" alla memoria di cittadini residenti nella provincia di Brindisi: Alfiero Della Pasqua, Pietro D'Ambrosio, Giuseppe De Fazio e Rocco Silvestro.