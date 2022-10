Prefettura e Comune sottoscrivono il Patto per la sicurezza urbana

OSTUNI - E' stato sottoscritto questa mattina (mercoledì 19 ottobre 2022), nell’ambito del Programma Operativo Complementare Legalità 2014-2020, il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, tra la Prefettura di Brindisi ed il Comune di Ostuni, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza cittadina. L’approvazione del progetto consentirà anche in questo Comune l'avvio di un percorso condiviso volto a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e la vivibilità del centro urbano e ad ostacolare ogni forma di illegalità presente nel territorio, in particolare nelle aree maggiormente esposte alla criminalità diffusa e predatoria e promuovendo il rispetto del decoro urbano.