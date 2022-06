Premio "America Giovani": anche tre brindisine tra i mille più talentuosi giovani neo-laureati

BRINDISI - Ci sono anche tre brindisine tra i mille più talentuosi giovani neo-laureati che si sono distinti per un percorso universitario di eccellenza premiati lo scorso 3 giugno presso la Camera dei Deputati nell'ambito della cerimonia per l'attribuzione del premio "America Giovani" organizzata dalla Fondazione Italia Usa. Si tratta di Claudia Ancona e Arianna Colucci di Fasano e Valentina Saponaro di Ceglie Messapica.

I neo-premiati entreranno di diritto a far parte dell'associazione Alumni, nata lo scorso aprile, con l'intento di unire gli allievi ed ex-allievi di ogni età, ambito, posizione e ubicazione all’interno di una comunità a cui tutti possano avere libero accesso e pari considerazione nel nome dei valori fondanti della Fondazione Italia Usa, ai quali ispirarsi nella vita professionale e dei quali possano essere prestigiosi testimoni e promotori nel mondo.

Fra gli oltre 300 premiati, tanti i pugliesi che si sono distinti, oltre alle brindisine ci sono: Carla Attimonelli (Andria), Federica Cannone (San Giovanni Rotondo), , Antonio Pio Cursio (San Marco in Lamis), Carmen Della Porta (Grottaglie), Francesca Di Gioia (Bari), Laura Gaudiomonte (Taranto), Caterina Giordano (Bari), Francesco Lorusso (Putignano), Beatrice Mangia (Poggiardo), Mattia Natali (Maglie), Sara Petrosino (Taranto), Francesca Rizzello (Lecce), , Alessandra Savatti (Conversano), Francesca Sgobba (Noci).

Il presidente dell'associazione Alumni designato dalla Fondazione è l'av. Antonio Visicchio, anche lui di origini pugliesi (Ruvo di Puglia), che ha voluto rivolgere un accorato auspicio agli oltre 300 giovani premiati.

"L'associazione Alumni nasce con l'intento di non disperdere ma di unire gli ex-Allievi, di sostenerli e di adoperarsi per loro, perché il conseguimento del Master o la premiazione di oggi siano il trampolino di lancio di un percorso professionale che deve orientarsi sempre a nuovi e più prestigiosi traguardi. Ed è per questo che la Fondazione ha deciso di non lasciarvi soli dopo la conclusione del vostro percorso e di creare a tempo di record l'associazione Alumni, complice l'entusiasmo contagioso del prof. Corrado Daclon". Ha commentato il presidente.