“Premio alla carriera” per il giornalista brindisino Pasquale Colelli

BRINDISI - In occasione del ventennale dell’appuntamento per la consegna dei riconoscimenti del premio giornalistico “Michele Campione”, l’Ordine dei Giornalisti della Puglia ha designato per il “Premio alla carriera” tutti gli iscritti all’Albo che abbiano raggiunto i 50 anni di iscrizione all’Albo e che si siano “particolarmente distinti nella professione”.

Questo premio è stato assegnato e consegnato anche al collega brindisino Pasquale Colelli, iscritto all’Albo del Giornalisti dal 1971, nel corso della cerimonia ufficiale che si è svolta domenica, 14 aprile nel teatro Piccinni di Bari, alla presenza di Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Il collega Pasquale Colelli ha avuto rapporti di collaborazioni con il “Corriere dello Sport-Stadio” dal 1967 e fino alla data del pensionamento, con contratto di collaboratore fisso, ed è stato fra i fondatori di Quotidiano di Brindisi, Lecce e Taranto, giornale con il quale continua a collaborare fino ai giorni d’oggi, e del quotidiano on line Brindisi Report, del gruppo editoriale Citynews.

Nel corso della sua lunga carriera Pasquale Colelli ha altresì prestato collaborazioni con molte altre testate nazionali e regionali fra cui il Resto del Carlino, La Stampa, La Voce Adriatica- Corriere delle Marche, Il Giornale di Sicilia, La Gazzetta del Sud di Messina, la Nuova Agenzia Internazionale di Sport (Nais), Il Gazzettino di Venezia.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui