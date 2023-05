Premio Honestas, cinque studenti ricevono una borsa di studio dal valore di 500 euro

LATIANO- “I ragazzi sono i nostri migliori alleati per confidare in un futuro migliore, preziosi come i diamanti. Grazie alla fondamentale azione educativa e forgiante della scuola e all'esempio positivo delle istituzioni tutte, sapranno testimoniare i valori più importanti della nostra Costituzione per difendere sempre la democrazia e la libertà”.

Con queste parole il prefetto di Brindisi Michela Savina La Iacona ha commentato la terza edizione del Premio Honestas, patrocinata dal ministero della Difesa, dalla Regione Puglia e dalla provincia di Brindisi, presieduta da Antonio Matarrelli.

Cinque gli studenti premiati con una borsa di studio del valore di 500 euro ciascuna: Francesca Senatore (della quale si è già parlato in un altro articolo), frequentante il liceo “E. Ferdinando” di Mesagne e premiata dall’europarlamentare Chiara Gemma; Serena Di Summa del liceo “F. Ribezzo” di Latiano premiata dal testimonial don Cosimo Schena e il sindaco di Latiano Cosimo Maiorano; Emanuele Vita del liceo Leonardo Leo di San Vito dei Normanni premiato dal vice prefetto Onofrio Padovano; Elide Cavaliere dell’Ipsss “Morvillo Falcone” sede di San Vito dei Normanni premiata dal procuratore capo Antonio De Donno; Margherita Damone del liceo “V. Lilla” di Francavilla Fontana premiata da Fabio Marini, coordinatore Fai Antiracket Puglia.

“Ogni anno attribuiamo un contenuto specifico al concetto di legalità: siamo partiti a spiegare che la legalità è un percorso non solo da immaginare ma da praticare in tutte le sue declinazioni come l’onestà, la correttezza e la coerenza.

La declinazione di questa volta, la credibilità, insegna ai giovani che una volta fatta una scelta nella vita poi bisogna portarla avanti anche quando costa perderci qualcosa”: così il procuratore capo di Brindisi Antonio De Donno, che insieme al prefetto di Brindisi presiede la commissione “Honestas”, ha commentato il concetto scelto per la terza edizione e in cui sono cimentati gli studenti nell’elaborazione dei video pubblicati su instagram.

L’evento, aperto con l’inno di Mameli interpretato dal coro “Arcobaleno della note”, organizzato dall’associazione La Valigia Blu, è stato condotto proprio dal presidente e giornalista Fabiana Agnello insieme alla strepitosa co-conduzione del testimonial Don Cosimo Schena, prete influencer dell’Arcidiocesi Brindisi- Ostuni, che ha sorpreso l’intera platea e le autorità civili, militari e religiose intervenute.

Patrocinato anche dai comuni di Mesagne, San Vito dei Normanni, Francavilla Fontana e dal comune di Latiano che ha ospitato la terza edizione a Palazzo Imperiali, il Premio Honestas, ideato dal tenente dei carabinieri Alberto Bruno, è divenuto ormai itinerante nella provincia di Brindisi.

Inoltre, durante la serata è stato premiato il direttore di Affari Italiani Angelo Maria Perrino per il Giornalismo Digitale, collegatosi via Skype perché impegnato al Festival dell’economia di Trento per il Sole24ore.

Interessante e importante il Panel “Fare Impresa Legale” in cui è intervenuto il presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, Antonio Palmieri Ceo della startup Nexting Cross Media Company, Alessandro Picardi top manager, attuale presidente di FinLombarda Sgr e René De Picciotto, patron di Pettolecchia Collection, che hanno portato esempi e testimonianze ai giovani che è possibile fare impresa legale seguendo la strada dell’onestà e della correttezza.

Si ringraziano gli sponsor: Fondazione San Raffaele, Pettolecchia Collection, Nexting Cross Media Company, Teknoit, BCC di Ostuni, Confindustria Brindisi, Tenuta Moreno, Area, Cantine Risveglio, Cedat85, Reddoak, La Dolce Vita beach club e Virus Artigraphiche.