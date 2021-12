Ricerca in campo ematologico: al via premio “Paola Cristiano", in palio 2500 euro

BRINDISI - C’è tempo fino al 31 gennaio prossimo per partecipare al Premio “Paola Cristiano” Ail Brindisi che verrà assegnato alla migliore tesi discussa da un giovane medico specializzato in Ematologia in un ateneo della regione Puglia. Tale premio dedicato alla suddetta benefattrice della sezione brindisina dell’Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma è stato istituito su delibera del Consiglio direttivo dell’AIil Brindisi dell’11 novembre scorso con il fine di promuovere la ricerca in campo ematologico. Alla tesi specialistica che risulterà vincitrice verrà assegnato un premio di 2.500 euro.

“La stima, l’affetto e la riconoscenza che ci legano alla famiglia della signora Cristiano - dice Carla Sergio, presidente di Ail Brindisi - ci hanno spinto a dare vita a questo premio, che intende gratificare un giovane laureato con la specializzazione in Ematologia e ricordare con sincera gratitudine la nostra grande benefattrice”.

Nella formulazione dei giudizi la Commissione valuterà l’originalità nell’approccio, nell’analisi svolta e nella importanza dei risultati ottenuti dalla ricerca fatta dal candidato; la completezza della trattazione e la rilevanza dello studio in relazione agli eventuali avanzamenti sperimentali e ai benefici clinici e la chiarezza espositiva da cui risulti evidente il contributo personale del candidato.

Il bando del Premio “Paola Cristiano” AilBrindisi è disponibile sul sito web dell’associazione all’indirizzo www.ailbrindisi.it.