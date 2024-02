Prende forma il nuovo volto dell'ex mercato coperto di Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Il percorso di rinascita dell’ex mercato coperto di Francavilla Fontana è entrato in una nuova fase con l’avvio del secondo e ultimo lotto di lavori. Nei giorni scorsi gli operai hanno allestito il cantiere all’interno dell’edificio per avviare la demolizione delle strutture in cemento armato esistenti, la realizzazione di un nuovo piano di calpestio, il consolidamento delle murature portanti con adeguamento antisismico e la realizzazione dell’ambiente che ospiterà l’auditorium.

“Il nuovo volto dell’ex mercato coperto – commenta il sindaco Antonello Denuzzo – sta prendendo forma. Al termine dei lavori restituiremo alla Città un bene monumentale che solo sino a pochi anni fa era una discarica a cielo aperto. Questo luogo tornerà ad essere un punto di riferimento per la vita sociale, culturale ed economica di Francavilla Fontana.”

Il lotto di interventi, finanziato con 3,3 milioni di euro con fondi del Pnrr, trasformerà radicalmente l’ex mercato con la realizzazione di una piazza scoperta che si affaccerà sul frantoio ipogeo, un porticato da cui si potrà accedere nei diversi ambienti interni recuperati, ampi spazi comuni idonei ad ospitare eventi ed un auditorium attrezzato. I locali perimetrali potranno accogliere attività commerciali, artigianali, spazi istituzionali e di servizi che faranno rivivere lo spirito del mercato inteso non solo come luogo per l’acquisto, ma come punto d’incontro.

“Il recupero dell’ex Piazza Coperta – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – è nato con l’obiettivo di consegnare alla Città uno spazio condiviso, aperto e democratico accessibile a tutti. Qui ci saranno spazi dedicati ai giovani, agli incontri culturali, allo sviluppo economico e alle attività artigianali francavillesi per avviare un dialogo continuo tra passato e futuro.”

Intanto sono in fase di conclusione gli interventi del primo lotto, finanziato dall’Amministrazione Comunale con 800 mila euro, finalizzato al restauro e alla valorizzazione degli elementi di pregio artistico delle facciate e al consolidamento di murature, solai e volte presenti nella struttura che saranno parte integrante del nuovo edificio.

“Quello che è in corso nell’ex Mercato Coperto – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – non è semplicemente il recupero di un pezzo di memoria collettiva, ma una operazione culturale che doterà la Città di uno spazio in pieno centro capace di raccontare e far vivere il saper essere della nostra comunità. Non possiamo pensare al futuro senza avere consapevolezza del passato. È un percorso incentrato sull’identità francavillese che abbiamo il dovere di trasmettere alle nuove generazioni e di tenere vivo nella memoria collettiva per non disperdere le peculiarità del nostro saper fare".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui